京杭大运河。水利部供图

人民网北京6月30日电 （记者余璐）京杭大运河是我国古代建造的伟大工程，历史悠久，工程浩大，受益广泛，是活态遗产。近日，水利部副部长魏山忠表示，今年4月至5月，水利部联合北京、天津、河北、山东四省（市）开展京杭大运河2022年全线贯通补水工作，累计补水8.4亿立方米，目前京杭大运河保持全线有水状态，壮美运河重现千年神韵。

京杭大运河。水利部供图

京杭大运河具有防洪排涝、输水供水、内河航运、生态景观等功能。受历史演变、人类活动和气候变化影响，一个时期以来，京杭大运河黄河以北河段水资源严重短缺，一些河道断流，水生态损害、水环境污染等问题突出。

为改善京杭大运河水资源条件，恢复京杭大运河生机活力，今年4月至5月，水利部统筹南水北调东线一期北延工程供水、北京、天津、河北、山东四省（市）本地水、引黄水、再生水及雨洪水等水源，向京杭大运河黄河以北707公里河段进行补水，4月28日实现了全线贯通，京杭大运河全线贯通补水取得了显著成效。

魏山忠介绍，一是地下水有效入渗回补。京杭大运河黄河以北河段及补水路径河道入渗地下水量2.69亿立方米，占水源补水总量的32%。地下水水位较去年同期稳定或回升，补水后河道周边浅层地下水水位总体呈回升态势，2公里范围内平均回升1.44米，5公里范围内平均回升1.33米。

二是压减深层承压水开采。天津、河北等地利用京杭大运河贯通补水契机，结合东线北延、引黄、当地水库等调度计划，有序增加大运河沿岸春灌期农业灌溉引水量。对处在深层承压水超采区的77.71万亩农田灌溉用水进行了置换，减少了深层承压水开采量4902.3万立方米。深层承压水水位变化趋势向好，与去年同期对比，水源置换区深层承压水水位平均回升9.68米。

三是河湖生态环境改善。京杭大运河黄河以北河段水面面积达到45.1平方公里，较补水前增加4.1平方公里；补水水源路径河道以及衡水湖水面面积增加12.4平方公里。与去年同期相比，京杭大运河黄河以北河段有水河长增加163.4公里，水面面积增加16.6平方公里，卫运河、南运河等干涸、断流河段实现水流贯通。与补水前相比，25个地表水水质监测断面中，16个断面水质类别有所改善，9个断面水质类别基本稳定。

四是促进京杭大运河文化保护传承利用。京杭大运河全线贯通重塑了大运河文化现实载体，助推了大运河文化焕发活力，带动了沿线各地保护传承利用大运河文化的积极性，也增强了民族自豪感和凝聚力。

京杭大运河。水利部供图

下一步，水利部将如何保护好、传承好、利用好京杭大运河，为延续壮美运河的千年神韵提供水利保障？对此，魏山忠表示，水利部将深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，持续推进京杭大运河黄河以北河段贯通补水工作，力争每年实现一次全线贯通，并逐步延长全线贯通时间，加快推进南水北调后续工程高质量发展，逐步实现京杭大运河正常来水年份全线有水目标。

(责编：申佳平、吕骞)