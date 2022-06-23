本报杭州6月22日电 （记者顾春）5月20日下午，广州客户在网上向公牛电器下了30多万元订单，产品包括墙壁开关、LED灯、智能锁等。系统审核确定后，信息传回位于浙江慈溪市的智能仓库。次日上午，智能仓运行，经过堆垛、输送、电子标签、分拣、扫描等一系列自动操作，将各类货品集中到集货区。中午，平台装货完毕，发往广东。“过去靠人力，每天仅能发货3000—4000箱，每月出错20—30次；现在每天发货可达6万箱，每年出错仅1—2次。”公牛智慧物流负责人说。

浙江2017年启动数字经济“一号工程”，2021年实施36个产业集群新智造和33家“未来工厂”试点，从数字化智能工厂到“未来工厂”，从企业上云到“产业大脑”，探索龙头企业拉动，依托数字化快速提升产业集群发展质量，推动“浙江制造”更具竞争力。

数据驱动智能化制造，数字化智能工厂遍地开花，个性化定制愈加普遍。宁波慈星股份有限公司的智能化车间里，成排的一次成型设备在飞速转动：只需半小时，一根线进去，出来就是一件针织毛衫。“我们的工业互联网连接每一台设备，客户一有需求，后台马上发指令给相应设备投入生产。大数据、物联网技术的支持，让产品质量精准可控，也迅速赢得更大市场。”副总经理李立军介绍。浙江提出，加强全要素、全产业链连接，实现订单、技工、产能资源和数据共享，到2025年，开展网络化协同制造、个性化定制生产的规上工业企业占比分别达20%、10%。

浙江省民营经济发达，除了5万余家规上工业企业，大量小微企业也通过加入云平台，搭上数字化快速列车。新昌县轴承产业以中小微企业为主，2万余台设备接入“轴承云”后，设备综合利用率从48%提升到63%，能耗下降10%，行业整体竞争力大大提升。

浙江为“智造”未来绘出蓝图：打造一批创新引领型工厂、行业示范型工厂、协同共生型工厂、服务发展型平台工厂。这些工厂并非单兵作战，而是按产业分布，组成高精尖企业集群，提升产业竞争力。

舜智云工业互联网平台正中的大屏幕上，星星点点的蓝色数据不断跳跃，这里是电机“产业大脑”所在地，天南海北的电机在此联通。“过去判断电机故障，靠老工人贴身耳听手敲。现在接入‘产业大脑’后，即使千里之外，也能迅速精准发现异样。我们刚对海南省一家电厂的主电机发出故障预警，告知企业马上检修。”总裁刘子庆介绍，依托“产业大脑”，电机产业集群有了跨越式发展：企业生产效率提升50%以上，故障停机时间减少80%以上。

“有了海量数据，‘产业大脑’具备强大自我学习能力，能分析产业景气指数、预警市场波动、研判经济形势。未来，‘产业大脑’将为企业生产、销售全过程提供精准服务。”浙江省工业和信息化研究院院长刘兵介绍。

2021年，浙江数字经济核心制造业营业收入规模首次超过信息服务业，利润首次突破千亿元，全省培育出智能工厂（数字化车间）423家、“未来工厂”61家。

浙江提出，到2025年，实现百亿元以上产业集群工业互联网平台全覆盖、规上工业企业数字化改造全覆盖、重点细分行业中小企业数字化改造全覆盖。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)