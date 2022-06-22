人民网北京6月22日电 （焦磊）第七届中国海归创业大赛复赛、决赛即将于6月27日-30日在线上举行，该项赛事是一项专门面向海归创业的全国性活动，以“创新驱动·海创中国”为主题，秉持“以赛事为平台，以服务为核心”的理念，旨在打造协同创新服务体系，搭建投融资及渠道合作对接平台，加速科技成果转化和企业成长进程，推动高质量海归创业，赋能产业升级，助力区域发展。

据了解，大赛由科技部、教育部、人力资源和社会保障部和致公党中央共同指导，由中国技术创业协会留学人员创业园联盟、北京市昌平区人民政府共同主办。

昌平区政府作为大赛联合主办单位，为参赛项目开辟人才、资金、场地等政策通道，并为有意来昌平创新创业的优秀团队提供项目落地全生命周期服务。此外，各协办单位也将提供相应优惠政策和服务支持。

据悉，第七届中国海归创业大赛自2021年7月启动以来，至报名时间截止，共有601个海归项目团队符合参赛条件。经专家评审，有112个项目团队入围复赛。本次大赛复赛、决赛将采用线上形式举行，主要包括项目路演、专家评审、现场打分、奖项公布等环节。

据介绍，大赛自2015年创办以来，六届共吸引2898个海归项目团队参赛，组织培训、路演、考察、论坛、展览等数十场服务活动，在往届入围决赛项目中，已有楚航科技、荣湃半导体、诺领科技、圆周率科技、中存超为等70多个项目获得投资及政策支持累计超过23亿元，对创新创业的引导和推动作用持续显现。

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