人民网北京6月22日电 （焦磊）2022年第三届“网鼎杯”网络安全大赛即将开幕，该项赛事以“数字未来，共同守护”为主题，由公安部指导，旨在号召各行业各领域共同防御网络威胁，筑牢网络安全防线。

据了解，本届“网鼎杯”在设置奖金奖励和荣誉奖励的基础上，将进一步创新网络安全人才培养及选拔机制，面向个人和参赛单位推出“网鼎积分”，深化网络安全人才能力评定，全面助力网络强国建设。

为应对持续升级的网络与数字化安全风险，本届“网鼎杯”在赛题设计上涵盖数据安全、IPv6、5G、IoT、人工智能、工业互联网等重要领域。大赛设计了高度贴近业务的赛制新标准，在前两届夺旗赛（CTF）、攻防赛（AWD PLUS）、靶场赛（ISW）的基础上，增加实景防御赛（RDG）和人工智能漏洞挖掘赛（RHG），旨在充分锤炼选手发现网络攻击能力，提升网络安全防护能力和技术对抗能力。

据悉，本届“网鼎杯”继续汇聚政府部门、企事业单位、科研机构、院校、网络安全企业及互联网企业等。

本届赛事分为官方资格赛、半决赛、总决赛和颁奖典礼四个阶段。其中，官方资格赛将于8月4日至9日举办，半决赛、总决赛及颁奖典礼具体举办时间将在年内视疫情发展情况而定。

据介绍，为联合社会各界力量共筑网络安全防线，本届大赛将在总决赛环节特别设计“共同防御”场景，充分检验和锻炼参赛队伍监测发现、阻断攻击、通报预警、信息共享、应急处置、漏洞修复、防御加固和联防联控等共同应对大规模网络攻击的能力。

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