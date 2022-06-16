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6月20日起，乘高铁出行时间又缩短了

矫 阳
2022年06月16日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：6月20日起，乘高铁出行时间又缩短了

6月20日起，乘高铁出行的时间又缩短了。

科技日报记者15日从国铁集团获悉，6月20日零时起，全国铁路实行新的列车运行图，客货运输提质增效，城市间旅行时间再压缩。届时，由于北京至武汉间将率先常态化按时速350公里高标运营，北京至武汉间最短运行时间压缩至3小时48分。从12306网站查询得知，目前从武汉开往北京的高铁运行时长大多为4小时17分。

“此次新运行图，正是以此为契机，全面优化调整以京广高铁为主骨架，涵盖石太、石济、徐兰、郑渝、郑太、郑阜、汉十、沪蓉等高铁线路的中部高铁网列车运行图。”国铁集团运输部负责人表示，新运行图将增开经由京广高铁京武段动车组列车42列，变更运行区段24列，调整运行径路8列。开行时速350公里高品质标杆列车57列，覆盖16个省市（区），多个城市间旅行时间进一步压缩，路网辐射效应进一步增强。

北京武汉按时速350公里运行后，在相关线路上的城市，运行时间也相继压缩。北京西至石家庄1小时01分、至郑州东2小时11分；北京西至长沙南、广州南、西安北等跨线运行列车最快旅行时间也将分别压缩至5小时16分、7小时38分、4小时11分。

新运行图还充分运用郑州至重庆高铁襄阳至万州段、济南至郑州高铁濮阳至郑州段、和田至若羌铁路等新线运能，为区域经济社会发展提供更加有力支撑。“郑渝高铁全线贯通运营后，北京西至重庆北最快6小时46分可达，较调图前压缩4小时24分。”国铁集团运输部负责人说。

与此同时，6月16日，和若（和田至若羌）铁路将开通运营，和田经若羌至乌鲁木齐也首开旅客列车，沿线各族人民群众出行和货物运输将更加便利，和田至若羌11小时26分可达。“新疆铁路网进一步完善，形成世界首个沙漠铁路环线——长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线。”国铁集团运输部负责人说。和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里，为国家Ⅰ级单线铁路，预留电气化条件。

新运行图实行之际，改扩建后的北京丰台站将正式启用，进一步提升首都铁路枢纽综合服务能力。“北京丰台站主要办理经由京广高铁至石太高铁方向的动车组列车，以及京九铁路、京原铁路方向和部分北京枢纽中转普速列车客运业务。”国铁集团运输部负责人说。

新运行图实行后，在客运时间压缩的同时，铁路货运列车也将增开。国铁集团运输部负责人透露，将持续打好货运增量大会战攻坚战，保障铁路货运通道畅通和产业链供应链稳定，确保防疫、电煤、涉农等国计民生重点物资应运尽运。

来自国铁集团消息，浩吉铁路增开货物列车38列，其中万吨重载列车2列，北煤南运能力进一步提升；兰新铁路增开货物列车6列，疆煤外运能力进一步提升；漯河至阜阳、孟庙至宝丰铁路分别增开货物列车4列，区域货运能力进一步提升。优化跨境货物列车开行方案，保持中欧班列持续增长，确保西部陆海新通道班列稳定开行，充分发挥中老铁路战略通道作用，服务国内国际双循环和外贸保稳提质。

铁路部门表示，在新运行图实施过程中，将进一步适应旅客货主需求变化，适时调整运力，精准实施“一日一图”。

(责编：罗知之、陈键)

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