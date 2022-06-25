人民网记者 栗翘楚

钦州港30万吨进港航道支航道现场。广西发展和改革委员会供图

日前，从广西柳州南物流中心缓缓驶出了运载着24台新能源汽车配件的铁海联运班列，途经钦州港装船后将运往印尼；上海市总投资5658亿元的322个重大产业项目集中签约，总投资1627亿元的48个重大产业项目集中开工；深圳市印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，拿出“真金白银”，配套推出新增小汽车指标鼓励扩大消费……这些是各地稳经济有序发展的缩影。

北京稳经济“45条”、浙江稳经济“38条”、四川稳经济“30项”、福建稳经济“48条”、宁夏稳经济“50条”……疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。人民网财经梳理发现，自5月31日《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》发布以来，多个省（区）市出台了稳经济一揽子政策措施实施方案、配套政策，出实招、硬招来稳定经济发展，政策正从“纸上”落到“地上”。

金融财政政策发力 为中小企业注血纾困

时下，正是重庆花椒成熟的季节，走进重庆市江津区先锋镇，便可看到成片的花椒树。

“为更好储存花椒，我们急需添置一批冻库设备。通过镇上推荐的‘信易贷·渝惠融’平台申请信用贷款，我很快收到了回复，解决了燃眉之急！”在重庆农商行工作人员指导下，农户邹铭洁获得了50万元授信额度。

金融支持稳住经济大盘，川渝地区再出新举措。重庆从“稳”“扶”“进”“防”“合”等五个方面提出14项措施，突出“稳”，聚焦重点领域加大信贷投放；着力“扶”，进一步扩大普惠小微贷款增量；强调“进”，加大对科技创新的金融支持；抓好“防”，有序压降大型问题企业等存量风险；着力“合”，深化政银企三方精准对接。四川强化重大项目金融服务，鼓励金融机构支持纳入国家“十四五”规划102项重大工程的项目、省重点项目、川渝合作共建重大项目等融资。

“不仅是金融输血区域经济发展，区域经济也孕育了金融创新的土壤。”博时基金董事长江向阳表示，在这一轮稳经济举措中，金融服务更注重以资源优化配置构建经济新格局，以产品形态创新为市场提供有效的投资工具，这些都将成为区域发展的新动能。以成渝经济圈指数ETF为例，金融创新工具展现了成渝经济发展的活力，有利于构建区域发展的“龙头群体”，提升市场主体的经营质量，形成金融与实体经济间的良性循环。

在这一轮稳经济“硬举措”中，注重货币金融政策的还有江苏省。江苏省社科院区域现代化研究院副院长丁宏表示，江苏省用好用足再贷款额度，鼓励金融机构单列小微企业信贷计划，对普惠型小微企业贷款实行优惠利率，稳步扩大小微贷、苏科贷、苏信贷、苏农贷、苏服贷等融资规模，不盲目抽贷、断贷、压贷，有效满足了中小微企业和个体工商户有效融资需求。

各地财政政策稳经济的走向也备受关注。“江西省财政为此新增安排资金110亿元，可以说这是我省多年来力度最大、举措最实、含金量最高的组合式财政政策”在近期江西省财政厅召开的新闻发布会上，省财政厅党组书记、厅长朱斌表示，财政措施将主要聚焦市场主体、创业就业、经济发展、民生保障四个方面。

河北省制定的扎实稳定全省经济运行“1+N”政策体系中，“1”里面的43项措施中多次涉及财政，除此之外还专门出台了《关于稳住经济的三十条财政政策措施》，涵盖退税减税、专项债券、政府采购、社保费缓缴、政府性融资担保等八个方面。

稳投资促消费在行动 成为稳增长重要发力点

夏日时节，位于贵州纳雍经济开发区的毕节市晶煌制衣有限公司生产车间内，近900名工人正在生产线上忙碌。今年1月入驻后，纳雍相关部门与企业密切协作，同步推进厂房装修、设备采购安装、工人招聘培训等工作，4月1日便正式建成投产。

为推进签约项目快速投产，贵州省建立招商引资重大项目协调机制，统筹要素配置、项目服务，做到“一个项目、一名领导、一套班子、一个实施主体、一个推进方案”，切实提高合同履约率、资金到位率、投产达产率。

冰镇啤酒、几盘小菜、几串烧烤……夜晚9点多的广西南宁市中山路夜市，灯光璀璨、人流穿梭，两旁的烧烤店、粉店等各种宵夜店目不暇接，不少市民正在里面悠闲地吃着宵夜，开心地聊着天。

“夜经济”的发展，促进了城市管理水平提档升级。为积极响应“促销费”的号召，广西举办了2022年首届广西文化旅游消费大夜市、第六届江南区平话文化旅游节等各式各样的活动。

汽车央企发放的900亿元商用货车贷款、放宽汽车限购、阶段性减征部分乘用车购置税600亿元……除点燃“烟火气”外，从中央到地方，还密集出台了一系列关于促进汽车消费的措施。

6月2日，深圳市出台《促进新能源小汽车消费补贴申领实施细则》，按照办理登记的小汽车指标获取方式，补贴分为三类，根据不同情况可获得5千元到2万元补贴。

深圳市汽车经销商商会副秘书长贡亮明认为，深圳的汽车专项促消费政策措施有力，提振了车市消费。近两个月深圳小汽车销售情况持续向好，政策不仅让消费者享受到大实惠，也提升汽车产业链供应链企业的盈利能力。

各大汽车销售企业也推出了一系列促销政策。“目前，我们4s店售后服务的入场台次达到去年同期的130%左右。新能源汽车销售恢复到疫情前的85%左右，汽油车恢复到疫情前75%左右，预计到月底将逐步恢复至疫情前的水平。”上海市汽车销售行业协会会长唐华表示，政策对行业的溢出效应立竿见影，这次的补贴力度比以往大得多。

助企强链开足马力 多地外贸进出口韧性十足

6月16日上午10点，一声鸣笛后，西部陆海新通道国际联运测试班列（重庆-西藏-南亚）从重庆团结村中心站驶出。据了解，这是西部陆海新通道首趟开往南亚国家的国际货运班列，该趟班列在重庆团结村集结出发，一路北上至西藏日喀则市，然后转由公路从吉隆口岸出境，最终抵达尼泊尔首都加德满都，全程时效较以往的海运方式可节约20天。

西部陆海新通道是由西部省份与东盟国家合作打造的国际陆海贸易新通道，以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称RCEP）正式生效，全球最大自由贸易区正式启动。近日，据杭州海关统计，今年1-5月，该关累计签发RCEP原产地证书16774份，签证货值48.21亿元，帮助辖区企业实现进出口税收优惠超5600万元。

为了便利企业享惠，今年以来，杭州海关开发并推广“杭州海关RCEP智能享惠服务平台”，可提供进出口商品在不同国家、不同自贸协定项下优惠税率、原产地标准的查询和比较，帮助企业通晓RCEP降税规则、做好最优税收筹划。同时，杭州海关还大力普及RCEP原产地证书自助打印功能，推广“自助打印+智能审核”的原产地证书签证模式，企业足不出户即可在线申请打印证书，方便企业办理签证业务。

同作为东部沿海省份，江苏省也全力稳住外贸基本盘，推动外资稳存量提增量。

“江苏广泛开展RCEP宣传辅导培训，积极对接CPTPP、DEPA等高水平经贸规则，深化‘FTA惠苏企’品牌建设，举办‘江苏优品·畅行全球’等线上展会和对接会，采用‘外卡收单+跨境收结汇’等方案支持跨境电商等贸易新业态蓬勃发展，为中小微企业扩大进出口、开拓国际市场注入新的活力。”丁宏说。

随着各省（区）市稳经济超常规、硬举措的逐渐发力，经济发展得到了改善。在国新办6月15日举行的新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，如果疫情能够得到有效控制，各项稳增长措施落地见效，在各方面共同努力下，二季度经济有望实现合理增长。（黄启源、龚莎、郭莹、许琳珮、王星、王秀芳对本文亦有贡献）

(责编：赵竹青、高雷)