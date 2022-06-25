人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：金砖国家共同为深化供应链合作“划重点”

2022年06月25日15:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月25日电 （记者赵竹青）据商务部网站24日消息，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，6月23日，金砖国家领导人第十四次会晤成功举行，本次会晤核准了《金砖国家加强供应链合作倡议》，强调要维护供应链的开放、高效、稳定、透明、可靠和韧性，同时针对当前全球和区域供应链的堵点，对症下药，提出了深化疫苗合作、加强投资合作、提升互联互通水平、强化技术标准和规制合作、促进服务贸易合作、提升港口和物流基础设施运转效率、支持中小微企业等12条具体合作举措，为金砖国家深化供应链合作明确了方向，划出了重点。

王受文表示，近几年，供应链不畅造成的全球性挑战，受到各国政府和企业的高度关注。特别是当前，一些国家实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”，严重影响全球供应链安全稳定，阻碍全球经济复苏。据世贸组织测算，如果相互依存的世界经济解体为两个自成一体的贸易集团，全球实际GDP长期水平将降低约5%，这比2008年金融危机的影响更大。

“在此背景下，金砖国家作为主要新兴市场国家代表，也是全球重要供应链节点国家，发出加强供应链合作的倡议，体现了金砖国家的责任担当和主动行动，为全球做出表率。”王受文说。

王受文表示，中国期待同金砖国家围绕产业链供应链开展更宽领域、更深层次的合作，共同构筑稳定安全、互利共赢的产业链供应链体系，促进贸易投资流动和经济持续复苏。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
校外培训机构治理显成效 专家：推动教育回归初心
　　教育事关民生福祉，事关国家民族的未来。去年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》发布，要求切实提升学校育人水平，持续规范校外培训（包括线上培训和线下培训），有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。…
商务部：金砖国家共同为深化供应链合作“划重点”
　　人民网北京6月25日电 （记者赵竹青）据商务部网站24日消息，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，6月23日，金砖国家领导人第十四次会晤成功举行，本次会晤核准了《金砖国家加强供应链合作倡议》，强调要维护供应链的开放、高效、稳定、透明、可靠和韧性，同时针对当前全球和区域供应链的堵点，对症下药，提出了深化疫苗合作、加强投资合作、提升互联互通水平、强化技术标准和规制合作、促进服务贸易合作、提升港口和物流基础设施运转效率、支持中小微企业等12条具体合作举措，为金砖国家深化供应链合作明确了方向，划出了重点。 王受文表示，近几年，供应链不畅造成的全球性挑战，受到各国政府和企业的高度关注。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部