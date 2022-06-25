人民网北京6月25日电 （记者赵竹青）据商务部网站24日消息，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，6月23日，金砖国家领导人第十四次会晤成功举行，本次会晤核准了《金砖国家加强供应链合作倡议》，强调要维护供应链的开放、高效、稳定、透明、可靠和韧性，同时针对当前全球和区域供应链的堵点，对症下药，提出了深化疫苗合作、加强投资合作、提升互联互通水平、强化技术标准和规制合作、促进服务贸易合作、提升港口和物流基础设施运转效率、支持中小微企业等12条具体合作举措，为金砖国家深化供应链合作明确了方向，划出了重点。

王受文表示，近几年，供应链不畅造成的全球性挑战，受到各国政府和企业的高度关注。特别是当前，一些国家实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”，严重影响全球供应链安全稳定，阻碍全球经济复苏。据世贸组织测算，如果相互依存的世界经济解体为两个自成一体的贸易集团，全球实际GDP长期水平将降低约5%，这比2008年金融危机的影响更大。

“在此背景下，金砖国家作为主要新兴市场国家代表，也是全球重要供应链节点国家，发出加强供应链合作的倡议，体现了金砖国家的责任担当和主动行动，为全球做出表率。”王受文说。

王受文表示，中国期待同金砖国家围绕产业链供应链开展更宽领域、更深层次的合作，共同构筑稳定安全、互利共赢的产业链供应链体系，促进贸易投资流动和经济持续复苏。

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