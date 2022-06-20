喻思南

让青年人才挑大梁、当主角，是遵循人才成长规律的必然要求。我国的创新实践证明，青年人才蕴藏着巨大的创新潜力

青年是祖国的前途、民族的希望、创新的未来。习近平总书记在中央人才工作会议上强调，“要造就规模宏大的青年科技人才队伍，把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，支持青年人才挑大梁、当主角。”

从飞天探索到太空安家，从“嫦娥”奔月到“祝融”探火，我国航天科技实现跨越式发展的背后，有一股活力澎湃的青春力量。以中国航天科技集团有限公司为例，公司科技人才队伍中，35岁及以下的占比超过50%。青年才俊担起重任，离不开航天领域重视人才培养的优良传统，他们接力成长，又为我国航天事业持续发展奠定了坚实的基础。

让青年人才挑大梁、当主角，是遵循人才成长规律的必然要求。青年时期是科研的黄金阶段，青年精力旺盛、创新活力较强、条条框框束缚少，对外部变化感知更敏锐，对新事物的接受度更高，往往能够做出有创造性的成果。有研究表明，自然科学家发明创造的最佳年龄段是25岁到45岁。青年在成才的关口得到支持，就可能帮助他们走出摸索期，催生出创新的“奇果异香”。

我国的创新实践证明，青年人才蕴藏着巨大的创新潜力，能够挑大梁、当主角。如今，无论在科技创新前沿，还是突破关键核心技术的战场，青年人才扮演着越来越重要的角色。2020年底，量子计算原型机“九章”横空出世，这是我国科学家首次实现“量子计算优越性”，完成这一重大成果的是中国科学技术大学一支以90后为主体的科研队伍。古DNA技术是国际科研团队竞争的新焦点，不到40岁的付巧妹为中国科学院组建了一支年轻的国际化团队，取得多项重大突破，成为这一领域不可忽视的力量。我国建成了全球规模最大的5G网络，为5G技术发展做出重要贡献的华为研发团队，主力人员平均不到30岁。

为了让更多千里马脱颖而出，近年来科技界出台一系列支持措施。优化评价体系，一批有抱负的年轻人得以轻装上阵，挑战重大科学难题。倾斜科研资源，科技部首批启动的“十四五”国家重点研发计划重点专项中，约80%设立了青年科学家项目；在新部署的战略先导专项里，中国科学院计划一半以上基础研究项目用于支持35岁以下的青年人才。设立资助专项，从“青年人才托举工程”到“青年英才计划”，这些“扶上马送一程”的举措，帮助青年科研人才走好科研生涯关键的第一步。

同时应看到，在营造良好成才环境上，我们仍有完善的空间。比如，评价标准上的一些不合理因素，使得一些青年人才把精力过多投入到职称评审、项目申报、“帽子”竞争上；又如，在不少领域，青年科技人才仍然存在担纲机会少、成长通道窄、生活压力大等问题。进一步激发青年科技人才创新活力，让他们挑大梁、当主角，还有必要扎实推动科技政策落地生根，在科研资源分配体系等方面做好设计，建立青年人才培养、使用、激励和竞争的良好机制。我国青年人才储备丰富，创新干事的空间广阔，要培植好成长沃土，让青年人才在更多岗位挑大梁、当主角。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 19 版）

(责编：胡永秋、白宇)