人民网北京6月21日电 （记者王连香）据交通运输部消息，6月20日，济郑高铁濮阳至郑州段、郑渝高铁以及郑州航空港站“携手”开通运营，标志着河南省建成以郑州为核心的“米”字形高铁网，并实现17个省辖市全部通高铁。至此，河南省铁路运营里程达到6716公里，其中时速350公里的高速铁路里程达到1924公里，居全国第1位。

济郑高铁连接山东省济南市和河南省郑州市，此次开通的濮阳至郑州段全长195公里，共设濮阳东、内黄、滑浚、卫辉南、新乡东、新乡南、郑州东7座车站。郑渝高铁是我国“八纵八横”高铁网的重要组成部分，此次开通的襄阳东至万州北段全长434公里。其全线贯通运营后，郑州至重庆最快4小时23分钟可达，中原城市群、成渝地区双城经济圈联系更加紧密。

郑州航空港站位于郑州航空港经济综合实验区，是河南“米”字形高铁网和中原城市群城际铁路网的重要枢纽站，连接郑渝高铁、郑阜高铁和郑机城际铁路，与郑州站、郑州东站一起形成郑州铁路客运枢纽新格局。郑州航空港站还与郑州新郑国际机场联袂构成空铁双核驱动格局，成为吸引产业落地的有效引擎，助力郑州建设国家中心城市。

据了解，河南“米”字形高铁网的建成，形成了以郑州为中心，1小时覆盖全省省辖市，2小时连通周边省会城市及京津冀，4至6小时通达长三角、粤港澳、成渝等全国主要经济区的高铁出行圈，四通八达的高铁网将加快推动交通区位优势向枢纽经济优势转变，引领河南跑出高质量发展“加速度”。

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