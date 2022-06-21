王绍绍

近日，美丽田园医疗健康产业有限公司（下称“美丽田园”）向港交所递交招股说明书，摩根士丹利、海通国际与华泰国际担任其联席保荐人，冲击“美容院第一股”。

美丽田园招股书显示，2021 年，美丽田园收入17.807亿元，同比增长18.5%，净利润2.083亿元。

不过，近年来美丽田园旗下多家公司被行政处罚，医疗纠纷频发，每年因此向客户退赔款达上千万元。此外，其上市前突击分红1.2亿元近期也引发了质疑。

IPO前突击分红1.2亿

近些年，“颜值经济”盛行，消费者对于“美”的追求也在升级。从个护美妆到医疗美容，各大医美机构受到人们的青睐。

人民网财经了解到，美丽田园的日常面部及身体护理服务定价较贵，定位偏向高端，以31-50岁之间的女性消费者为主要服务群体。招股书显示，2021年美丽田园直营店的活跃会员有77356名，较2020年上升12.5%。2021年，活跃会员每年平均光顾门店13.3次，平均消费约2.0832万元。

近年来，美丽田园业绩逐年攀升，根据招股书，2019年至2021年，美丽田园分别向股东派息7710万元、7280万元和8670万元。值得关注的是，2022年2月，在赴港IPO前，公司向现任股东派息1.2亿元，有关款项已于2月28日以现金结清。以此计算，2019年至今，美丽田园已经向股东分红3.566亿元。

“企业上市后由于锁定期等问题，老股东不能马上卖股票变现，IPO前分红是补充老股东资产流动性的一种手段；此外还有老股东不愿与新股东分享滚存利润等原因。”对外经济贸易大学投资系副教授、量化金融专硕项目主任屈源育介绍，对于企业而言，IPO前分红的现象并不罕见，但有企业通过分红代付薪酬涉嫌违规。

另有业内人士表示，过度“大手笔”分红可能对企业经营状况造成影响。此前也有企业支付上年应付股利并进行现金股利的分配导致公司的资产结构发生变化，流动比率和速动比率明显降低的现象。

此外，据了解，美丽田园采取“会员储值”的营销方式，即通过预存一定的资金获得区别于普通客户的商品、服务折扣或增值服务。招股书显示，2019年至2021年，其合约负债分别为9.1473亿、11.55062亿、13.47685亿，占同期总收入的约65.11%、76.84%、75.68%。

“美丽田园预收款占营收比例高与它的商业模式有关，美丽田园采取会员储值的营销方式，会员的储值相当于企业的流动负债。”屈源育表示，从行业特性角度，美丽田园预收款占比超75%无可厚非，但如果某段时间内会员退款增加，或将对美丽田园影响较大。

存在医疗纠纷及违规行为

根据美丽田园招股书上显示的2021年收入数据，其是国内最大的日常面部及身体护理服务提供商、第二大的身体及皮肤护理服务提供商，旗下涵盖旗舰品牌美丽田园以及贝黎诗、秀可儿及研源等新兴品牌。

记者从招股书了解到，美丽田园177家直营店及160家加盟店覆盖全国，近年来发生过医疗纠纷和行政违规行为。

招股书披露，2019年，一名消费者在美丽田园一家直营店接受眼睑整形手术约两个月后，因视网膜中央动脉阻塞损害视力，最终法院判决直营店赔偿损失109133.6元，理由是手术前未告知消费者此特定风险。

招股书显示，2019年至2021年，美丽田园向客户作出的退款及赔偿总额分别约为人民币1010万元、人民币1930万元及人民币2190万元，以此计算，近三年来，美丽田园合计退款及赔偿金额达5130万元。

值得关注的是，截至2021年底，美丽田园共有1940名专业服务人员，包括注册医生、经培训的美疗师、护士及店长。其中，大部分美疗师是由美丽田园在自己成立的美丽田园培训中心进行岗前培训和在职培训，而注册的医生护士仅有215名，占比约11.08%。

除医疗纠纷外，其旗下子公司也多次遭到行政处罚。2019年12月10日，上海秀可儿门诊部有限公司因“未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械”被罚2万元。次年11月30日，该公司又因“经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”违法事实，被没收物品，罚款15.4万元，责令改正，警告。

医疗纠纷和违规行为是否会对企业IPO造成影响呢？

“近年来，港交所监管趋严，对企业违法违规披露和整改的要求趋严，对其未来业务可持续性影响的判断也日益谨慎。即使通过了港交所这一关，企业违法违规对投资者的购买意愿也会造成影响，进而影响股票发行的定价和发行成功的概率。”屈源育说。

医美行业应如何规范经营？

随着我国经济发展和生活水平不断提高，大众对美的追求愈加强烈，医美消费需求加速释放。然而，医疗纠纷、虚假宣传、制假造假等医美乱象也随之而来。

根据中国消费者协会投诉数据，2015-2020年，全国消协组织收到的医美行业投诉从483件增长到7233件，投诉量增长近14倍。

人民网财经梳理发现，近年来，针对医美行业乱象，国家各有关部门曾出台过多个文件，多次开展专项行动，不断推进医美整治工作。

2020年，国家卫健委、市场监管总局等部门联合发文，明确医疗美容广告属于医疗广告，非医疗机构不得发布医疗广告，提高了医美广告发布的门槛。

2021年6月，国家卫健委办公厅联合8部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》。11月，市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》，再次重拳整治违背社会良好风尚、制造“容貌焦虑”等各类医美广告乱象。

“应严厉打击非法医疗美容服务，监管部门需重拳出击，多方合力才能治理医美市场乱象顽疾。”在屈源育看来，整治医美行业乱象应重点从前端发力，提高医美行业的准入门槛，加强监管，完善相关法律法规，加大对违法违规的医美机构的处罚力度，从而使其规范发展。媒体也应积极发挥舆论监督的作用，曝光违法违规的医美机构，促进整个医美行业健康发展。

屈源育建议，医美行业自身还应提高门槛和安全性，药品、器械的生产和使用需符合规范，与此同时严格管理医师的准入资质，拒绝虚假和过度宣传，提高服务质量，降低风险，才能为以后上市创造一定条件。未来，合规经营、规范运营将成为医美机构的必然选择。

针对上述问题，本网联系美丽田园进行采访解答，但截至发稿未作回应。

（实习生李皓对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)