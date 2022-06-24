陈果静

试点范围进一步扩大，民生场景覆盖面更广——

数字人民币如何促消费

“我用抽中的数字人民币红包买了菜。”家住深圳市宝安区的赵敏是近两轮数字人民币红包活动中的“幸运儿”。第一轮活动，她抽中了128元数字人民币红包，在开通数字人民币钱包后，她马上到超市体验了数字人民币线下支付；第二轮活动，她又中了88元红包，这次她选择网上购物，在线下单了自己爱吃的蔬果。

近期，多地以发放数字人民币红包的形式拉动消费。仅看美团公布的数据，截至6月20日，有近800万个数字人民币子钱包被推送至美团APP，近600万用户在美团用数字人民币消费。京东科技发布的数据也显示，“618”活动期间，用户在京东APP使用数字人民币消费金额达4亿元，同比增长超18倍。

多地发放数币红包

近期，多地以发放数字人民币红包的形式拉动消费。5月30日和6月9日，深圳市分两轮通过美团平台发放了3000万元“乐购深圳”数字人民币红包，可在深圳市1.5万余家具备数字人民币核销功能的线下商户以及美团平台消费场景中使用。

不少深圳市民领到红包后，在线上线下尝鲜数字人民币支付。还有中签的深圳市民在社交平台上晒出自己的消费体验，“今天领到红包，在美宜佳买了10瓶饮料又点了4杯奈雪”“数字人民币红包中了88元，在便利店买了娃哈哈犒劳自己”。

在四川成都，数字人民币消费券活动也正在火热进行中。据悉，成都数字人民币消费券通过美团平台发放，活动共3轮，开始时间分别为6月12日、19日和26日。“此次发放的消费券分为餐饮外卖、超市便利、酒店民宿、景点门票共4类满减券，可以应用到吃美食、买生鲜、订酒店、逛景点等丰富的生活场景中。”美团相关活动负责人介绍，成都消费券的发放加快了线上线下消费有机融合，促进了消费复苏。

“数字人民币的技术特性，使其非常适合精准促消费。”博通咨询金融业分析师王蓬博表示，通过智能合约技术，可对数字人民币红包的使用时间、适用范围做出精准设定。

中国人民银行公布的数据显示，截至2021年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。今年3月31日，数字人民币试点范围进一步扩大。在现有试点地区基础上，增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022年北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。

王蓬博认为，此次在“618”相关活动促销推广效应作用之下，数字人民币覆盖用户以及开立钱包数量有望迎来新一轮增长。

助推中小商户复苏

“深圳消费券和数字人民币红包活动开始后，生意比之前好了，端午节订单比节前多了不少。”“哆鲸选”超市负责人告诉记者。“哆鲸选”是深圳一家24小时连锁超市，主营零食、饮料、毛巾、牙刷、脸盆等食品和日常生活用品。

“哆鲸选”受疫情影响，经营情况并不理想。而在近一轮深圳开展的数字人民币红包活动中，“哆鲸选”的生意有了起色。“哆鲸选”超市负责人介绍，旗下20多家连锁超市因数字人民币红包受益，今年端午节期间的总订单量环比节前上涨约30%。美团数据显示，端午节期间，平台线上数字人民币交易订单量占该店线上总订单量的10%。另外，5月30日到6月19日，在深圳数字人民币红包活动期间，报名参与活动的用户已在5.2万余家深圳本地美团商户中使用数字人民币消费。这些商户在美团平台的交易订单量和订单金额，相比去年同期分别提升58.9%和64.6%。

消费券的发放也激发了四川成都市民的消费热情。家住成都市锦江区的戴女士一家在6月12日当地首批消费券发放时，抢到了超市“满100元减30元”券和外卖“满50元减15元”券。当天中午，她就用刚到手的消费券点了外卖。“店面忙碌的日子又回来了。”成都高新区一家烧烤店的店主表示，近期，店里的外卖订单有所恢复，在消费券活动开始后，用消费券点外卖的顾客在增多。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，数字人民币与消费券、电商平台等场景结合，有助于数字人民币推广，也有助于消费市场加速回暖。相关数据显示，从6月12日到6月19日，美团平台上首批消费券发放后，报名参与活动的成都用户已在3.5万余家成都本地美团商户中使用数字人民币消费。这些商户在美团平台的交易订单量和订单金额，相比去年同期分别提升40.9%和33%。

在各类数字人民币红包和消费券活动的带动下，消费者使用数字人民币消费的热情被点燃。数据显示，5月30日至6月19日，美团平台日均数字人民币交易订单量环比增长约115%。从数据来看，数字人民币红包对小额民生消费起到了更明显的拉动作用。今年1月，美团在平台各类消费场景开通了数字人民币支付通道，并上线消费补贴。自1月至今，美团平台上超过90%的数字人民币补贴流向了购买日用品、订外卖等百姓生活日常消费场景，其中又以30元以下的小额交易订单占比最高。

更多试点城市的数字人民币促消费活动还在进行当中。浙江温州在6月19日至21日共发放3000万元数字人民币红包；福建厦门数字人民币红包活动已于6月22日启动，将投放数字人民币红包2022万元，同时还有总额4000万元的数字人民币优惠券；6月18日至6月30日，江苏苏州将发放数字人民币定向消费红包2万份共100万元。

深挖多元应用场景

除了吃穿住行等日常消费场景，金融消费也成为数字人民币场景建设的另一重点。6月10日，全国首张数字人民币车险保单落地。一名金融消费者使用数字人民币支付了车险费用，标志着数字人民币在车险应用场景成功落地。

近一段时间，多家银行也在积极探索搭建各种应用场景，布局数字人民币服务生态。近日，记者在建设银行APP上看到，该行推出了数字人民币理财服务，并在该理财专区为金融消费者提供了两款理财产品，支持使用数字人民币“1元起购”。

数字人民币零钱如何打理也是近期消费者关注的重点。工行、建行、农行均已推出数字人民币钱包余额智能管理功能，提供数字人民币组合支付、红包实时发放和钱包余额自动兑回银行账户等服务。建行去年半年报和年报数据显示，2021年6月末到2021年末，数字人民币累计交易金额从189亿元增至435亿元，半年增长率为130.16%；累计交易笔数从2845万笔增至8475万笔，半年增长率高达197.89%。

数字人民币在一些金融场景的探索，受到消费者欢迎。王蓬博认为，这是一类针对消费者的更加高频的应用场景，对于数字人民币的推广和普及都有积极意义。

随着各试点城市数字人民币的持续推广，数字人民币在更多元化的场景有望继续实现新突破。

“数字人民币在促进消费，提升金融普惠方面的价值逐渐显露。”王蓬博表示，利用数字人民币结合智能合约可扩展可定向的特性，在保险、预付费、贷款发放、B2B资金结算、房租租赁等场景里都有数字人民币的项目正在试点。概括起来，只要是存在定向支付、交易流程不透明、交易资金用途难以约束这几个条件的场景，都能发挥出数字人民币的优势。

“数字人民币研发、试点的出发点和落脚点，正是服务实体经济和便利百姓民生。” 招联金融首席研究员董希淼表示。

此前，在谈到数字人民币下一步的发展方向时，中国人民银行有关负责人表示，要进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币，把数字人民币的研发试点落脚到服务实体经济和百姓生活上去，让更多的企业、个人能感受到数字人民币的价值。

董希淼认为，我国移动支付十分发达，移动支付工具非常多，因此场景丰富程度往往影响用户选择和使用体验。完善的生态体系、丰富的应用场景，能让数字人民币无处不在、触手可及，进而吸引更多的老百姓选择使用。

随着各个试点城市越来越多红包活动的开展，再加上多元化民生应用场景的接入，业内人士预计，数字人民币无论是应用生态、交易规模还是个人钱包的开立数量均有望得到显著提升。

(责编：申佳平、陈键)