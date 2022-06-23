人民网北京6月23日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，“十四五”期间，我国将在现有7个国家大气本底站和即将建成的广东新丰国家大气本底站基础上，在胶东半岛、黄淮、四川盆地、锡林郭勒草原等区域选址新建8个国家大气本底站，实现16个气候系统关键观测区国家大气本底站全覆盖。

中国气象局相关负责人表示，“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期，此举旨在助力碳达峰碳中和，增强大气本底观测能力和温室气体本底浓度联网观测能力，加快完善国家大气本底观测站网，提升关键大气成分长期观测能力，积极应对气候变化。

据介绍，大气本底站观测温室气体和大气臭氧等反应性气体、气溶胶、太阳辐射等数十个要素，其观测结果体现较大尺度大气不直接受人为污染影响且混合均匀之后的平均状况。作为较早开展该项观测业务的国家之一，目前，我国建立了“1（青海瓦里关全球大气本底站）+6（北京上甸子、黑龙江龙凤山、浙江临安、湖北金沙、云南香格里拉和新疆阿克达拉区域大气本底站）”共7个国家大气本底站，形成了国家级大气本底观测网络。

新建8个国家大气本底站后，我国将实现每个气候系统关键观测区至少有一个国家大气本底站。据了解，本次新增选址布局，由中国气象局依据中国气候观测系统实施方案布局要求，按照需求牵引、科学合理、着眼长远、统筹节约的原则展开。

“大气本底站站址选定工作要求严苛，一般选择在远离人类活动和污染源的地区，以最大限度‘还原’大气的本来面目。”中国气象局相关负责人表示，中国气象局对站址气流三维轨迹计算分析、环境场遥感情况、站址周边地区经济发展和规划、土地使用及基础设施等明确了具体要求，组建了由中国气象局气象探测中心和中国气象科学研究院专家构成的实施组，并将邀请部分专家指导选址工作，以确保站址筛选、可行性观测试验等工作的科学性、严谨性。

(责编：王震、高雷)