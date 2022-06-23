人民网北京6月23日电 （记者王震）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。证监会副主席李超表示，十年来，上市公司结构在发生明显变化，质量得到了明显改观，上市公司资产规模相比较十年前增长了两倍，战略新兴行业上市公司接近2200家。

从行业分布看，上市公司结构已经发生了根本性变化，战略新兴行业上市公司接近2200家，市值超过千亿元的战略新兴行业上市公司由十年前的完全是空白发展到现在46家，上市公司也日益成为经济转型升级重要的动力源。

从经营效益看，上市公司资产规模相比较十年前增长了两倍，营业收入、净利润总体保持比较高的增速，近三年累计现金分红达到了4.4万亿元，较之前三年增长接近了50%。

从治理效能情况看，上市公司规范运作水平有了比较明显的提升，大股东资金占用、违规担保等资本市场的痼疾通过集中整治也取得了明显的成效。

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