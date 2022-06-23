人民网北京6月23日电 （记者王震）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。证监会副主席李超表示，十年来，资本市场正发生深刻的结构性变化，市场体系包容性大幅提升，投融资功能显著增强，良性市场生态逐步形成，股票市场规模增长238.9%，债券市场规模增长444.3%，两个市场均位居全球第二。

十年来，服务实体经济的广度深度显著拓展。大力健全多层次市场体系，推出新三板、科创板，设立北交所，资本市场对实体经济的适配性大幅增强，股债融资累计达到55万亿元。畅通科技、资本和实体经济的高水平循环，科创板“硬科技”产业集聚效应初步形成。交易所债券市场已经成为非金融企业债券融资的重要渠道，期货期权品种覆盖国民经济主要领域。

十年来，全面深化改革取得重要突破。围绕深化金融供给侧结构性改革，全面深化资本市场改革，基础制度更加成熟定型。实现核准制向注册制的跨越，稳步推进试点注册制，发行市场化程度、审核注册效率和可预期性大幅提升，交易、退市等关键制度得到体系化改善，改革符合市场各方预期。

十年来，市场主体高质量发展迈上新的台阶。实体上市公司利润占规上工业企业利润的比重由十年前的23%增长到目前的接近50%，国民经济支柱地位更加巩固。证券期货经营机构的总资产十年间增长5.5倍，公募基金管理规模目前为26万亿元，十年增长了8倍，行业实力大幅增强。

十年来，资本市场的国际吸引力和影响力大幅增强。统筹开放和安全，制度型开放翻开新篇章。行业机构外资股比全面放开，启动沪深港通、沪伦通，A股纳入国际知名指数并不断提升比重，外资连续多年保持净流入。

十年来，资本市场法律体系“四梁八柱”基本建成。新证券法、刑法修正案（十一）先后实施，中办国办印发关于依法从严打击证券违法活动的意见，期货和衍生品法为期货市场高质量发展奠定了良好的法治基础，“零容忍”执法威慑力显著增强，市场违法违规成本过低的局面已经得到了根本性改变。

十年来，市场韧性和抗风险能力明显增强。坚持通过改革提升监管治理效能，健全市场内生稳定和外部约束机制，及时稳定市场预期，资本市场风险总体收敛、基本可控。近年来也经受住了各种国际国内超预期的冲击，主要指数稳中有升，健康发展态势持续巩固。

李超表示，下一步，证监会将继续坚持建制度、不干预、零容忍，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

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