人民网北京6月23日电 （记者申佳平）为发挥有效投资关键作用、稳定和扩大就业的决策部署，切实把扎实稳住经济一揽子政策措施落到实处，6月22日下午，国家发展改革委、证监会联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会，会议提出科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用，加快募投项目推进进度。

会议指出，当前我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，积极扩大有效投资是当前稳住经济大盘的关键，促进高技术产业投资是推动扩大有效投资的重点，科创板上市公司则是高技术产业领域的代表和先锋。

会议强调，科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用，加快募投项目推进进度，践行促进就业社会责任，明确投资方向、扩大投资成效、破除投资障碍、推动创新创业、积极稳定就业，通过各方积极努力，在稳就业、稳投资、稳增长中取得更大成绩、作出更大贡献。

据了解，5家科创板上市公司在会上介绍了在扩大投资、促进就业方面的工作情况和面临的主要问题，并提出了意见建议。苏州市、成都市相关部门负责同志、上海证券交易所负责同志围绕支持科创板上市公司发展经营、扩大投资、促进就业的经验做法进行了交流。

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