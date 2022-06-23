人民网北京6月23日电 （记者罗知之）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。银保监会副主席肖远企表示，中国中小银行运行平稳发展健康，尽管还存在一些问题，特别是个别机构风险比较高，有的还涉嫌违法犯罪，但总体而言，风险完全可控，广大金融消费者的合法权益依法受到保护，金融监管部门将不遗余力地做好相关工作。

“银保监会非常重视中小银行特别是小银行的健康发展。我国目前共有中小银行3991家，包括城市商业银行147家，农村信用社（包含农村商业银行、农村合作银行和农信社）2196家，村镇银行1651家，总资产92万亿元，这些中小银行总资产在银行业总资产比例中占比是29%，主要专注于小微企业金融服务和‘三农’服务，相关贷款在银行业中占比分别是47%和40%。”肖远企说，过去五年累计处置中小银行不良贷款5.3万亿元，力度非常大。

肖远企介绍，在化解不良资产和相关风险方面，银保监会采取了五方面措施：

一是坚持改革化险一体推进，统筹推进中小银行的改革和化险，重在公司治理和机制建设，重在培育中小银行发展和防控风险的内生动力，落实各方责任，对于个别的重点机构“一行一策”，制定深化改革和风险化解的方案。

二是不断加大不良资产处置力度。主要是要做实中小银行不良资产分类，加大拨备计提和不良贷款的处置力度，丰富处置渠道，同时也为中小银行处置不良贷款提供一些政策支持。

三是推动多渠道补充资本。主要是统筹中小银行内源性资本补充和借助外部市场的资本补充，以及利用国内和国外两个市场的资本补充机制。同时，推出了用好地方政府发行专项债券来补充资本机制，目前正在稳妥推进，效果非常好，大大提升中小银行的资本实力。

四是完善公司治理。主要是探索推进中小银行党的领导和公司治理进一步有机融合，构建符合小法人实际、简单实用的公司治理安排，因为有些小银行规模非常小，资产规模、负债规模只有几亿、几十亿，所以在法人治理方面，要根据这些机构的特点，包括规模、业务复杂程度、风险防控的要求，构建简单、管用的公司治理安排。同时，积极培育职业经理人市场，提升专业思维、专业素养和专业方法，对于股东行为和股权管理方面，要进一步加大监管力度，特别是要约束大股东的行为，严防违规关联交易，严厉打击违法犯罪。

五是强化科技赋能，促进中小银行数字化转型，用科技手段来巩固中小银行在支农支小领域的传统优势。

六是优化机构布局，进一步构建有差异化、特色化、相互合作、相互竞争的机构体系，满足人民群众日益多样化的金融需求，提高中小银行服务实体经济、有效防控风险和可持续发展的能力。

谈及最近河南个别村镇银行的问题，肖远企表示，近期河南地方公安机关还有地方金融监管部门已经就河南个别村镇银行的问题向媒体进行了通报，目前公安机关正在侦办，抓获了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案资产。银保监会将会配合地方党委政府做好相关工作，已经责成河南银保监局履行监管职责，依法保护广大人民群众合法权益。

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