人民网北京6月23日电 （记者申佳平）据中央网信办违法和不良信息举报中心消息（以下简称“中央网信办举报中心”），2022年5月，微博、百度、抖音、知乎、腾讯、小红书、哔哩哔哩、快手、网易、搜狐、豆瓣、新浪等国内主要商业网站平台受理泄露他人隐私、侮辱谩骂、造谣诽谤等侵犯人格权益的网络举报达17.39万件，处置有效举报9.9万件。

中央网信办举报中心具体介绍，微博受理相关举报58646件，处置有效举报30165件。百度受理相关举报41753件，处置有效举报29076件。抖音受理相关举报31398件，处置有效举报19781件。知乎受理相关举报13265件，处置有效举报7122件。腾讯受理相关举报12228件，处置有效举报5595件。小红书受理相关举报6614件，处置有效举报2464件。哔哩哔哩受理相关举报4499件，处置有效举报1799件。快手受理相关举报1504件，处置有效举报971件。网易受理相关举报1737件，处置有效举报915件。搜狐受理相关举报1365件，处置有效举报438件。豆瓣受理相关举报556件，处置有效举报328件。新浪受理相关举报377件，处置有效举报360件。

据了解，中央网信办举报中心已组织国内主要商业网站平台定期向社会公布网络侵权举报受理情况。欢迎广大网民积极参与网络综合治理，主动依法举报维权，自觉净化网络环境，共同守护清朗网络空间。

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