人民网北京6月23日电 （记者罗知之）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。人民银行副行长陈雨露表示，近年来中国宏观调控政策有力、有度、有效，宏观杠杆率总体实现了“稳字当头”，确保国民经济运行在合理区间，也为全球经济增长作出积极的贡献，成为全球经济的重要动力源和稳定器。

“宏观杠杆率变化是衡量宏观调控效果的一个重要指标。近年来，人民银行不断健全金融宏观调控体系，创新和完善宏观调控的方式，在宏观杠杆率总体保持稳定的前提下，有力支持了实体经济的发展，也有效地保障了我国国民经济运行在合理区间。”陈雨露说。

陈雨露介绍，从纵向来看，中国宏观杠杆率2021年末是272.5%，比2016年末上升23.9个百分点，五年年均上升约4.8个百分点。2016年到2021年这五年，中国GDP年均增速大约6%，CPI年均涨幅约2%，平均每年新增城镇就业超过1300万人。可以说，中国以温和可控的宏观杠杆率增幅支持实现了“较高增长、较低通胀、较多就业”的优化组合，宏观调控取得了良好的成效。

“从横向来看，新冠肺炎疫情以来，中国以相对较少的新增债务支持了经济的较快恢复，宏观杠杆率的增幅明显低于其他主要经济体。新冠肺炎疫情暴发以后，各国普遍采取了超宽松的刺激政策来应对衰退，引起了宏观杠杆率的大幅上升。2021年末，国际清算银行统计的全部报告国家的杠杆率平均水平是264.4%，比2019年末高18.3个百分点。相比较而言，中国的这一数据是16.5个百分点，这体现出不搞‘大水漫灌’、不超发货币、不透支未来的宏观政策取向。在稳杠杆的同时，中国经济表现持续保持领先，通胀总体可控。2020年到2021年，中国经济两年平均增速5.1%，比美国、日本和欧元区分别高4.1个、6.6个和5.7个百分点，通胀水平也明显低于主要发达经济体。”陈雨露表示。

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