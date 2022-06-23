人民网北京6月23日电 （记者罗知之）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，近年来，外汇储备规模保持在3万亿美元以上，今年5月底超过了3.1万亿美元，连续17年稳居世界第一，是维护国家经济金融安全重要的“稳定器”和“压舱石”。

王春英介绍，党的十八大以来，中国经济实现了更高质量发展和更高水平开放，外汇领域改革发展稳定工作取得了重大成果。

一是国际收支基本平衡、更加稳健，体现了我国加快构建新发展格局的积极进展。具体看，我国内外部经济发展更加均衡，经常账户顺差和国内生产总值之比保持在合理区间。跨境贸易和投融资更加活跃，跨境收支规模较快增长，人民币汇率弹性增强，更好地发挥了调节国际收支的自动稳定器作用。

二是资本项目开放稳步推进，已实现较高可兑换水平。具体看，直接投资已经实现了基本可兑换，跨境融资由市场主体在宏观审慎管理框架下自主开展，跨境证券投资实现多渠道、多层次的双向开放，境内居民配置境外资产的渠道进一步拓宽，人民币资产吸引力显著增强，境外投资者投资中国的证券超过了2万亿美元，人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重进一步提高。

三是跨境贸易和投融资更加便利，深入推进“放管服”改革成效显著。具体看，真实合规的经常项目交易得到充分保障，跨境投融资等资本项目手续不断简化，科技赋能数字外管进展明显，企业、个人等市场主体多样化的外汇需求得到更好满足。

四是统一开放、竞争有序、监管有效的外汇市场不断健全，为高效配置外汇资源和管理汇率风险创造了良好条件。外汇市场可交易货币超过40种，交易品种涵盖国际主流外汇交易产品，十八大以来交易量增长了3倍，2021年交易量达到了36.9万亿美元。

五是外汇储备资产实现安全、流动和保值增值，中国特色外汇储备经营管理制度不断完善。

(责编：罗知之、高雷)