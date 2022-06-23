人民网北京6月23日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，5月规模以上电子制造业增加值同比增长7.3%，较4月环比回升2.4个百分点，展现出较强的增长韧性，为工业增长形成有力支撑。但同时，电子制造业出口交货值增速延续个位数增长态势，集成电路等重点产品出口持续负增长，需警惕后续承压风险。

电子制造业增加值累计增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

生产维持较快增长。2022年前5个月，规模以上电子制造业增加值累计增长9.9%，高于工业总体6.6个百分点，是28个主要的制造业大类行业（不包括其他制造业、废弃资源综合利用业和金属制品、机械和设备修理业）中增长最快的行业。其中，5月规模以上电子制造业增加值同比增长7.3%，较4月环比回升2.4个百分点，展现出较强的增长韧性，为工业增长形成有力支撑。

固定资产投资继续保持高速增长。2022年前5个月，电子制造业固定资产投资增速为21.7%，继续保持两位数的高速增长，并高于全国工业投资增速10.6个百分点，两者差值较上月进一步扩大1.2个百分点，为后续电子制造业增长提供有力支撑。

电子制造业重点产品出口金额累计增速（按美元计）。数据来源：海关总署，中国信通院整理

出口增速延续个位数增长。2022年前5个月，受去年高增速基数和需求转弱等因素影响，电子制造业出口交货值同比增长6.4%，较全国工业总体低3.7个百分点；增速较上月环比下降0.1个百分点，同期工业环比增长0.2个百分点。其中，集成电路、手机出口金额（按美元计）累计同比增速分别为17.5%、4.3%，环比回升0.1个、2.1个百分点。

值得注意的是，5月份集成电路、微型电子计算机、手机、智能手机等产品产量累计同比下降6.2%、5.8%、1.7%、0.7%；其中集成电路、微型电子计算机、手机累计产量降幅较上月进一步扩大0.8个、3个、0.4个百分点，智能手机累计产量增速由正转负。

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