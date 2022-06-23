人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

5月规上电子制造业增加值较4月环比回升2.4个百分点

2022年06月23日16:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月23日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，5月规模以上电子制造业增加值同比增长7.3%，较4月环比回升2.4个百分点，展现出较强的增长韧性，为工业增长形成有力支撑。但同时，电子制造业出口交货值增速延续个位数增长态势，集成电路等重点产品出口持续负增长，需警惕后续承压风险。

电子制造业增加值累计增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

生产维持较快增长。2022年前5个月，规模以上电子制造业增加值累计增长9.9%，高于工业总体6.6个百分点，是28个主要的制造业大类行业（不包括其他制造业、废弃资源综合利用业和金属制品、机械和设备修理业）中增长最快的行业。其中，5月规模以上电子制造业增加值同比增长7.3%，较4月环比回升2.4个百分点，展现出较强的增长韧性，为工业增长形成有力支撑。

固定资产投资继续保持高速增长。2022年前5个月，电子制造业固定资产投资增速为21.7%，继续保持两位数的高速增长，并高于全国工业投资增速10.6个百分点，两者差值较上月进一步扩大1.2个百分点，为后续电子制造业增长提供有力支撑。

电子制造业重点产品出口金额累计增速（按美元计）。数据来源：海关总署，中国信通院整理

出口增速延续个位数增长。2022年前5个月，受去年高增速基数和需求转弱等因素影响，电子制造业出口交货值同比增长6.4%，较全国工业总体低3.7个百分点；增速较上月环比下降0.1个百分点，同期工业环比增长0.2个百分点。其中，集成电路、手机出口金额（按美元计）累计同比增速分别为17.5%、4.3%，环比回升0.1个、2.1个百分点。

值得注意的是，5月份集成电路、微型电子计算机、手机、智能手机等产品产量累计同比下降6.2%、5.8%、1.7%、0.7%；其中集成电路、微型电子计算机、手机累计产量降幅较上月进一步扩大0.8个、3个、0.4个百分点，智能手机累计产量增速由正转负。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
5月规上电子制造业增加值较4月环比回升2.4个百分点
　　人民网北京6月23日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，5月规模以上电子制造业增加值同比增长7.3%，较4月环比回升2.4个百分点，展现出较强的增长韧性，为工业增长形成有力支撑。但同时，电子制造业出口交货值增速延续个位数增长态势，集成电路等重点产品出口持续负增长，需警惕后续承压风险。…
银保监会：2022年5月末养老理财认购金额超600亿元
　　人民网北京6月23日电 （记者罗知之）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。银保监会副主席肖远企表示，第三支柱养老保险改革试点取得重大进展，专属商业养老保险试点范围扩大至全国，养老理财试点范围扩大至十地十机构。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部