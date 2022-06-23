人民网北京6月23日电 （记者罗知之）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。银保监会副主席肖远企表示，第三支柱养老保险改革试点取得重大进展，专属商业养老保险试点范围扩大至全国，养老理财试点范围扩大至十地十机构。2022年5月末，养老理财认购金额超600亿元。

肖远企介绍，党的十八大以来，我国金融业发展取得举世瞩目的成就，银行业保险业实现新的跨越式发展。

金融与实体经济良性循环逐步形成。过去十年，银行贷款和债券投资年均增速分别为13.1%和14.7%，与名义GDP增速基本匹配。同业理财、信托通道较历史峰值大幅缩减，金融脱实向虚得到扭转。保险深度从2.98%上升到3.93%，保险密度从1144元每人上升到3179元每人，大病保险制度从2012年建立以来已覆盖12.2亿城乡居民，长期护理保险覆盖近1.5亿人，农业保险为农户提供风险保障从2012年的0.9万亿元增长至2021年的4.4万亿元，为灾后重建提供了关键资金保障。普惠型小微企业贷款、普惠型涉农贷款年均增速分别达到25.5%和14.9%，大大高于贷款平均增速。人均银行账户约9.5个，普惠金融覆盖范围和可及性显著提高。

防范化解重大金融风险取得重要成果。金融监管部门坚决防范化解金融风险，金融资产盲目扩张得到根本扭转，高风险影子银行较历史峰值压降约25万亿元。不良资产处置大步推进，过去十年累计消化不良资产16万亿元，一大批突出的风险隐患得到消除。金融违法与腐败行为受到严厉惩治。

银行业保险业改革开放呈现新局面。持续健全金融机构公司治理，深化中小银行农信社改革。十年来，推出50多项银行保险开放政策。2021年，在华外资银行资本和资产均较十年前增长超过50%，在华外资保险公司资本十年间增长1.3倍，资产增长6倍。一大批专业性银行业保险业机构，如外资理财公司、外资资产管理公司等积极参与中国金融市场发展。

严监管氛围基本形成。制定和修改法律规章70余部，金融法治建设取得重大成效，依法监管能力明显提高。向社会公开五批124个违法违规股东。采取多种形式严厉处罚银行保险机构和相关责任人员的违法违规行为，一体推进金融风险防范和金融腐败惩治。

(责编：罗知之、高雷)