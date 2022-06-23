人民网北京6月23日电 （记者申佳平）日前，中国信息通信研究院发布2022年5月工业运行数据报告（投资）显示，我国工业投资月度增速回升，1-5月份，我国工业投资同比增长11.1%。同时，38个工业大类行业中有36个行业投资保持同比增长，33个行业保持两位数增长。

据介绍，随着疫情防控形势好转、供应链保通保畅、政策加力加码等带动，工业企业加快复工达产。工业投资增速分别较固定资产投资高4.9个和4.4个百分点。制造业投资同比增长10.6%。高技术制造业投资同比增长24.9%，增速高于制造业投资14.3个百分点。

全国固定资产投资、工业投资同比增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

中国信息通信研究院介绍，工业投资是拉动全国固定资产投资增长的重要支撑。1-5月份，我国工业投资同比增长11.1%，增速较全国固定资产投资高4.9个百分点，自2021年3月份以来连续14个月高于全国固定资产投资增速；但受二季度疫情影响，工业投资增速较一季度放缓5.2个百分点。

同时，制造业技改投资表现突出。1-5月份，制造业投资同比增长10.6%；其中，制造业企业技术改造投资同比增长15.7%，增速较全部制造业投资高5.1个百分点。今年以来，技改投资明显快于总体投资，前5个月制造业技改投资占全部制造业投资比重为43.2%，较去年同期提高了1.9个百分点。

制造业投资、高技术制造业投资同比增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

此外，高技术制造业投资持续领跑。1-5月份，高技术制造业投资同比增长24.9%，较制造业投资增速高14.3个百分点，对制造业投资的支撑作用较强。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业等领域投资明显较快，累计同比增长30.4%、29.3%和26.4%，高于制造业投资增速19.8个、18.7个和15.8个百分点。

分行业工业投资累计增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

数据显示，超八成工业行业保持两位数增长。1-5月份，38个工业大类行业中有36个行业投资保持同比增长，33个行业保持两位数增长。原材料行业增速略有放缓。除有色金属冶炼和压延加工业外，其他行业增速明显放缓。

其中，石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，黑色金属冶炼和压延加工业分别增长13.7%、13.2%和0.3%，较1-4月回落5.9个、3个和2.1个百分点，有色金属冶炼和压延加工业投资有所加快，增速较1-4月提高1.1个百分点。装备制造业投资带动作用突出。细分行业增速均高于制造业平均水平，其中电气机械和器材制造业、仪器仪表制造业增速均超过35%。部分行业增速放缓，其中，专用设备制造业、金属制品业、通用设备制造业增速分别较1-4月回落3.7个、2.4个和2.2个百分点。超半数消费品行业实现20%以上的增长。其中，酒、饮料和精制茶制造业，化学纤维制造业，纺织服装，服饰业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业投资实现大幅增长，增速分别达36.4%、35.3%、32.7%、30.8%。

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