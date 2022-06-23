人民网北京6月23日电 （记者罗知之）中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。人民银行副行长陈雨露表示，2012年以来，广义货币供应量（M2）年均增速10.8%，与名义GDP年均增速基本匹配，有力地推动了国民经济稳健发展。

陈雨露介绍，党的十八大以来的十年，是中国金融业取得历史性成就的十年。这十年，人民银行稳健实施以我为主的货币政策，综合研判复杂多变的国内外经济金融形势，发挥好货币政策总量调节和结构调节的双重功能，前瞻性地加强跨周期的调节，有效应对世纪疫情等内外部的冲击。在这个过程当中，有力地促进稳增长、稳物价、稳就业和国际收支平衡。人民银行坚持管住货币总闸门，不搞大水漫灌，守护好老百姓的钱袋子。

这十年，以新发展理念引领金融支持实体经济实现高质量发展。大力发展绿色金融，推动绿色低碳转型。我国的绿色贷款、绿色债券余额位居世界前列。共同牵头制定绿色金融国际规则和标准，引领全球绿色金融健康蓬勃发展。坚持创新驱动，高技术制造业中长期贷款余额较十年前增加了近七倍。增强金融普惠共享，促进经济社会协调发展，今年一季度末，普惠小微贷款余额超过20万亿元，支持小微企业和个体工商户超过5000万户。创新金融服务全力支持打赢脱贫攻坚战，并与乡村振兴战略有效衔接。扩大金融业对外开放，基本建立准入前国民待遇加负面清单管理制度，境外主体持有境内人民币金融资产比十年前增加了2.4倍。人民币成功加入国际货币基金组织特别提款权，成为第三大篮子货币，权重从10.92%提升至12.28%。

十年来，人民银行统筹金融发展和安全，守住了不发生系统性金融风险的底线。牵头打好防范化解重大金融风险攻坚战，取得了重要的阶段性成果，重点领域的风险得到稳妥处置，金融风险整体收敛、总体可控。

十年来，人民银行不断强化数字经济时代的国家金融基础设施建设，现代化金融服务体系迈上新台阶。超前布局，统筹谋划，稳妥推动数字人民币研发和试点，全面升级人民币跨境支付系统，构建覆盖全社会的征信体系，建设完善全球最大的金融信用信息基础数据库。持续筑牢反洗钱、反欺诈的金融安全防线，全面加强金融消费者保护。

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