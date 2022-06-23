生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京6月23日电 （记者余璐）今天，生态环境部召开例行新闻发布会，中国海警局新闻发言人刘德军在会上表示，作为海上执法的“国家队”和“主力军”，中国海警局围绕海洋生态环境突出问题，依法高效履职，持续为“十四五”海洋生态环境保护积势蓄能，推动海洋生态环境保护取得显著成就。

今年1月，生态环境部等6部门联合印发了《“十四五”海洋生态环境保护规划》，对“十四五”时期海洋生态环境保护工作作出了统筹谋划，对海洋生态环境保护执法监管提出了具体要求。

生态环境部海洋生态环境司副司长张志锋表示，近年来，海警海洋生态环境保护执法能力不断提升，生态环境部与包括中国海警局在内的各有关部门持续深化协作，形成了守护碧海蓝天、洁净沙滩的有效合力。

刘德军介绍，近年来，中国海警局聚焦海洋污染与生态破坏突出问题，依法严厉打击各类破坏海洋生态环境违法犯罪活动。一是全面强化重要区域常态监管。综合运用陆岸巡查、海上巡航和空中巡视等手段，加强重点项目定期巡查、热点区域常态巡查和关键环节动态巡查，检查海洋工程、石油平台、海岛、倾倒区等1.9万余个次，查处非法围填海、非法倾废、破坏海岛等案件360余起，收缴罚款近2亿元。

二是严厉打击重点领域违法犯罪活动。紧盯盗采海砂突出问题，建立海砂富集区等重点海域常态巡逻机制，加强专案经营，严打犯罪链条，成功打掉3个特大盗采海砂团伙，查处各类涉砂案件1700余起，查扣海砂1250万吨。联合生态环境部积极推进“互联网+”倾废活动监管模式，精准查获违规倾废案件261起。

三是严密防范关键环节生态环境风险。建立海洋石油勘探开发定期巡查机制，每季度开展一次海洋石油勘探开发定期巡航，每年对有人石油平台、陆岸终端处理厂等开展不少于1次全面检查，严密排查溢油风险隐患。制定海洋石油勘探开发溢油应急处置预案，稳妥应对生产安全事故引发溢油。

“近年来，我们坚持打防结合、预防为主的工作方针，努力营造保护环境和节约资源的社会氛围。”刘德军谈到，一方面，夯实管控基础，开展“信息大会战、辖区大走访”活动，收集各类海洋生态环境保护基础信息22类近3.9万余条。开通覆盖沿海所有地区的95110海上报警服务平台，高效处置盗采海砂、非法倾废等破坏海洋资源环境类警情1426起。另一方面，积极宣传教育，深入渔港、码头、相关企业单位等重点部位，通过悬挂横幅、发放宣传册、制作展板等方式，集中开展普法教育。定期发送法制宣传和教育提醒短信，积极营造浓厚的舆论氛围。再一方面，强力震慑引导，通过举行启动仪式、主题宣传等形式，加强专项行动宣传，扩大社会影响力。组织开展年度典型案例评选，加大违法案件通报曝光力度。

“下一步，中国海警局将围绕人民群众对美好环境的新期待，以服务保障海湾综合治理和美丽海湾建设为主线，加快提升海洋生态环境执法监管能力，统筹加强生态保护、污染防治、资源利用领域监管，全面强化重点难点问题整治，严厉打击各类违法违规行为，为‘十四五’海洋生态环境保护提供坚强支撑。”刘德军说。

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