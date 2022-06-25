人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰）24日，在第六届世界智能大会——“致敬隐形冠军”赋能专精特新企业高峰论坛上，人民网与微博签署战略合作协议，携手发起“正能量计划”，共建百亿流量池，支持科技、能源、文旅等领域的正能量内容生产与传播，为“专精特新”企业和城市特色产业品牌建设放大流量和影响力，让大流量澎湃正能量。

中央网信办网络传播局副局长、一级巡视员张勇在视频致辞中表示，“专精特新”企业是讲好中国故事的“素材库”，是网上传播重要的“麦克风”，是媒体深度融合的“催化剂”。中央网信办一直高度关注和支持“专精特新”企业的发展，以实际行动促成“网络强国”与“科技强国”的双向奔赴，网络传播局将重点做好三个方面的工作：一是引导正面发展，让大流量澎湃正能量；二是规范传播秩序，让清朗滋润网络空间；三是做好舆论支撑，让创新奋进成为顶流。

张勇表示，希望人民网与微博强强联合，发挥各自优势，放大正能量内容产生大流量和影响力，承载正向价值，让流量更富有生机、更可持续，致力于做正能量的传播者和践行者。

天津市委宣传部副部长、市委网信办主任、南开大学兼职教授王芸表示，天津大力实施制造业立市战略，围绕建成全国先进制造研发基地、打造自主创新重要源头和原始创新主要策源地的目标，加大对“专精特新”企业培育力度，“这些成绩的取得，不但得益于惠企政策红利的持续释放，也得益于人民网为代表的中央网络媒体、微博为代表的商业平台的鼎力相助。”人民网与微博共同启动“正能量计划”，微博正能量传播中心落户天津，将助力天津打造成为网络正能量的生成地、放大器、发射源，将积极向人民网“报料”，让更多天津好人、天津好事成为“人民好新闻”，在微博“上热搜”“成爆款”。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在致辞中表示，作为中央重点新闻网站，人民网将充分发挥优势，服务城市品牌建设和企业发展，尤其是讲好“专精特新”企业的创新故事，为隐形冠军企业创造良好的舆论氛围，助力隐形冠军企业从幕后走向前台，创造更大的经济社会价值。“未来，人民网将继续发挥内容+科技优势，为中小企业加快数字化转型，好内容吸引大流量，新科技沉淀大数据，支持更多的中小企业成为‘隐形冠军’和‘配套专家’。”叶蓁蓁说。

微博CEO王高飞表示，双方共同发起“正能量计划”，就是要借助人民网的精品内容生产能力以及微博在正能量领域的传播能力，形成资源聚合与有效链接。微博将与人民网共同商定关于自媒体和传统媒体在正能量传播和引导中发挥作用的评估体系，共同推出微博平台中相关账号的正能量价值先锋。双方共同探索形成内容生产、平台传播、创作者扶持的长效机制，赋能科技、双碳等重点领域，为加强网络社会治理、创建文明网络环境做出1+1大于2的有益尝试。

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