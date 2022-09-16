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中国互联网发展报告：我国互联网行业增长势头强劲 新型基础设施建设成效显著

2022年09月16日15:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者乔雪峰）近日，中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，2021年我国互联网行业增长势头强劲，新型基础设施建设成效显著，关键核心技术不断创新，信息技术融合应用加速落地，网络安全保障能力持续提升，国际交流合作不断拓展，网络治理体系建设获得丰硕成果。

中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立表示，2021年，我国互联网行业蓬勃发展，持续创新和规范运营正在成为行业发展追求的目标，中国互联网朝着健康、规范、可持续的方向发展。

何桂立对2021我国互联网行业呈现的发展特征进行了分析：

一是以网络强国战略思想为指引，基础设施迈上新台阶。截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网络；我国IPv6地址资源总量位居全球第一；算力规模排名全球第二。

二是以科技自立自强为引领，技术领域取得新进展。2021年，人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队；我国信息领域PCT国际专利申请数量超过3万件，全球占比超过三分之一。

三是以人民为中心的思想为指导，融合应用赋能新发展，2021年，我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个，覆盖钢铁、电力等20多个国民经济重点行业；我国数字经济规模增至45.5万亿元，总量稳居世界第二；我国电子政务在线服务指数全球排名提升至第9位。

四是以维护国家网络空间安全为抓手，网络安全迎来新机遇。2021年，我国网络安全产业总体稳中向好，网络安全服务市场快速拓展，产业规模约为2002.5亿元，增速约为15.8%。

五是以创造互信共治的数字世界为动力，网络治理取得新成效。

六是以构建网络空间命运共同体为共识，国际合作开创新局面。

(责编：申佳平、高雷)
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