人民网北京9月16日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，预计9月份国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量将达到历史最高水平。

据介绍，为保障中秋、国庆等节日猪肉市场供应和价格稳定，9月份国家和各地同步启动政府猪肉储备投放工作。目前第一批中央猪肉储备于9月8日完成投放，第二批将于9月18日投放；绝大多数省份已启动地方政府猪肉储备投放工作。

从投放价格看，国家和各地猪肉储备投放价格均低于市场价，其中江西、安徽部分地市投放价格低于每斤10元，广西、黑龙江、山东等地投放价格为每斤12元左右。国家和各地及时以较低价格投放猪肉储备，能够有效保障节日期间人民群众猪肉消费需要，对稳定生猪和猪肉价格发挥了重要作用。

国家发展改革委表示，目前，国家和各地猪肉储备资源充足，能够满足市场调节需要。下一步，将根据市场供需和价格形势，会同有关部门持续分批投放中央猪肉储备，并继续指导地方联动投放猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，切实保障生猪和猪肉市场价格平稳运行。

(责编：申佳平、高雷)

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