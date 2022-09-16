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截至8月底，国家产融合作平台累计助企融资超3000亿元

2022年09月16日14:11 | 来源：人民网
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2022年9月16日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场，主题是“推动工业绿色低碳循环发展”。（图片来源：工业和信息化部节能与综合利用司）

人民网北京9月16日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的主题发布会上，工业和信息化部财务司副司长、一级巡视员翁啟文介绍，为提升产融合作支持工业绿色发展质效，工业和信息化部去年上线国家产融合作平台，开设“工业绿色发展”专区。截至8月底，已累计助企融资突破3000亿元。

翁啟文表示，工业和信息化部会同财政部、人民银行、银保监会和证监会开展产融合作工作，引导金融资源支持工业绿色发展。联合“一行两会”出台《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，立足“研发、生产、供应、消费、国际合作”提出8个重点支持方向和9个方面的政策举措。同时，支持全国51个产融合作试点城市探索绿色金融改革创新，鼓励率先开展碳核算、健全绿色金融标准体系。为促进绿色产业链协同创新和稳链强链，开展“科技产业金融一体化”专项和“补贷保”联动两项试点。

数据显示，目前，“科技产业金融一体化”专项首批征集的大部分硬科技项目与绿色或赋能绿色相关，青岛等地出台了“补贷保”联动相应配套政策，企业融资综合成本有望降低1—3个百分点。

翁啟文指出，在工业领域，尤其是传统碳密集型行业绿色低碳转型的融资缺口较大，需要更加灵活性、针对性、适应性的转型金融支持。为此，工业和信息化部牵头组织了钢铁行业转型金融标准研究工作，通过确立相关标准，引导金融机构创新转型金融产品和服务，扩大对传统行业绿色改造投入，目前初步形成9类39项标准，条件成熟后将公开发布。

此外，为提升产融合作支持工业绿色发展质效，工业和信息化部去年上线国家产融合作平台，开设“工业绿色发展”专区，收录绿色相关企业标签数据，并实现与国务院一体化政务服务平台、与生态环境部、科技部等部委相关数据共享。至8月底，金融机构上线绿色金融产品81个，累计助企融资突破3000亿元，其中绿色相关企业融资超过1400亿元。

翁啟文同时介绍，工业和信息化部加强与金融相关部门协调配合，通过信息共享、政策协同、政府采购、绩效导向、尽职免责等强化产融合作支持工业绿色发展效果。联合多家金融机构设立制造业专项贷款，制定工业企业技术改造升级导向计划，将工业绿色发展作为重点支持领域。通过举办路演、培训、论坛、会展等活动，促进各方交流、加强产融对接、凝聚发展共识。

(责编：申佳平、高雷)
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