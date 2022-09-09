人民网北京9月9日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年8月，我国新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，月度产销再创历史新高，产销同比分别增长1.2倍和1倍。1至8月新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车产销增长明显，插电式混合动力汽车呈小幅增长，燃料电池汽车产量明显下降、销量小幅增长；与上年同期相比，上述三大类品种产销继续保持快速增长。

数据显示，8月份，汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，环比分别下降2.4%和1.5%，同比分别增长38.3%和32.1%。1至8月，汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%，是二季度以来的首次产销双增长。

(责编：王连香、吕骞)

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