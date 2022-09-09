图为第十二届中国第三方检测实验室发展论坛现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京9月9日电 （记者孙博洋）“未来第三方检测行业发展要融入建设全国统一大市场中，深入推动自身市场化改革，有效激发市场活力。”国家市场监督管理总局总工程师韩毅在第十二届中国第三方检测实验室发展论坛上表示。

9月8日，为期两天的第十二届中国第三方检测实验室发展论坛在首都北京中国检验检疫科学研究院开幕。

国家市场监督管理总局总工程师韩毅在致辞中表示，检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是国家重点支持发展的高技术服务业、科技服务业、生产性服务业和战略性新兴产业，也是现代化产业体系的重要技术基础之一，新时代新时期更要发挥积极作用。

韩毅建议，未来第三方检测行业发展要融入建设全国统一大市场中，深入推动自身市场化改革，有效激发市场活力；融入服务构建新发展格局中，研究新需求，发展新技术，提供新服务，提早谋划发展方向，主动参与国内外市场竞争；融入推动经济高质量发展中，努力提高工作主动性和有效性，逐步实现由被动检验检测向引领产业从价值链中低端向中高端迈进的转变；融入守住安全底线拉升发展高线中，守住职业操守，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确，同时发挥检验检测优势，成为质量强国和知识产权强国建设的推动者和引领者。韩毅希望，在迈向新征程时，广大第三方检测机构能将自身发展与时代需求紧密结合，砥砺奋进，以改革促创新，以创新促发展，以发展促提升。

国家市场监督管理总局认可与检验检测监管司司长顾绍平在致辞中表示，在全球经济形势复杂严峻的背景下，检验检测为促进经济社会高质量发展作出了重要贡献，也为全球经济复苏提供了动能，同时智慧检测正在让检验检测行业发生颠覆传统的变革。市场监管将继续围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的目标导向，秉持检验检测公平公正监管，持续优化服务，进一步放出活力、管出公平、服出效率，为检验检测行业营造更好的发展环境。顾绍平希望，检验检测行业广大从业者能够紧扣国家战略，提升科技创新供给水平；对标国际先进技术前沿，坚持创新引领，强化技术支撑服务能力；聚焦产业发展和民生需求，发挥更关键的作用。

中国检验检疫科学研究院党委书记杨万山在致辞中肯定了过去两年第三方检测机构在防疫情、稳经济、保安全中的责任和担当。杨万山表示，围绕新形势新任务新要求，第三方检测机构要结合新时代新征程中的职责使命，更好地发挥好在构建新发展格局、推动经济高质量发展方面的重要作用。一是以公平竞争促进新发展，从维护公平竞争秩序、加强行业自律、提升行业发展水平三个方面积极发挥作用与功能；二是以智慧检测开启新征程，通过以智能化促进产业转型升级，以信息化支持智慧监管，以数字化满足民生需求，推动第三方检测行业高质量发展。

第三方检测实验室发展论坛作为行业首个高峰论坛，从2009年至今已举办了十二届，如今已成为我国检测领域最具影响力的年度重要活动之一。

本届论坛主题为“公平竞争促进新发展，智慧检测开启新征程”，由开幕式、主题演讲、专题分论坛等一系列活动组成。论坛围绕行业管理、行业发展、食品检验检测技术、化妆品、检测实验室质量控制与能力提升、特殊食品、标准物质和国标及实验室评审、消费品等主题开设了8个分论坛。此次论坛顺应产业变革期间的深层次交流需求，致力于为检验检测行业探讨机构发展创新、核心竞争力重构、检测行业投融资等热点话题搭建高端对话交流平台。来自政府机关、检验检测机构、科研院所的1.5万多位业内人士通过线上线下相结合的形式，共同出席了本届论坛。

(责编：罗知之、吕骞)

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