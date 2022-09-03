本报记者 孔德晨

中秋将近，消费旺季再次来临。节日期间保供稳价工作如何开展？这个中秋节有哪些消费趋势？9月1日，商务部召开例行新闻发布会，针对中秋节小长假保供稳价，中秋、国庆促消费有哪些安排等相关热点话题作出回应。

物价平稳 供应充足

目前，全国生活必需品市场供应总体充足，价格略有波动。商务部新闻发言人束珏婷介绍，中秋节临近，为做好节日期间生活必需品市场供应保障，商务部将重点做好以下几方面工作：

——继续加强市场运行监测。持续跟踪各地生活必需品市场运行情况，密切监测粮、油、肉、蛋、菜等主要品种供应量与价格，严格执行市场异常波动及时报告制度。“特别是针对疫情散发和异常天气等，对重点地区开展每日动态监测，及时掌握市场运行态势，做好预测预警工作。”束珏婷说。

——全力保障节日市场供应。“目前，各地商务主管部门强化产销对接，加大货源组织协调力度，畅通节日保供渠道，指导商贸流通企业加大肉、菜等生活必需品备货量，保障节日市场供应。”束珏婷表示，商务部将会同有关部门，分批次投放中央储备冻猪肉和冻牛羊肉，增加节日期间肉类市场供应。

——及时做好应急保供工作。各级商务主管部门将加强值班值守，有效应对、妥善处置市场异常波动，确保生活必需品供应不脱销、不断档。商务部将持续关注受疫情和极端天气影响地区的供应情况，根据需要及时组织跨区域调运和联保联供，保障生活必需品市场供应和价格总体稳定。

假期消费 逐渐复苏

今年中秋节消费趋势如何？

月饼消费更趋绿色环保。中消协近日发布中秋消费警示，倡导广大消费者在选择月饼时，践行绿色低碳的生活方式，主动选择包装简约适度的产品，抵制奢华浪费的包装产品。中消协方面表示，目前正开展大规模的社会监督工作，督促经营者严格遵守相关规定，进行节约适度、绿色低碳、文明健康的包装设计，着重在月饼的色、香、味等品质上多下功夫。

旅游消费更新潮多样。中秋集市、汉服游园、花灯船宴……中秋小长假期间，国内多个目的地及景区将推出多种体验类活动，为游客的文化旅游提供了多种消费选择。同程旅行9月1日发布的信息显示，上海迪士尼度假区、华谊兄弟电影乐园、广州长隆欢乐世界、禅意小镇拈花湾等景区深受用户喜爱，珠江、黄浦江、秦淮河等夜间游船预订也非常火爆。携程发布的《2022年中秋及秋游预测数据报告》显示，截至目前，中秋假期订单对比端午同期增长137%，其中机票、火车票订单量分别增长近2倍、5倍。其中，跟团游、主题游复苏显著，涨幅分别达到453%和525%。

同程研究院首席研究员程超功分析，得益于疫情防控政策的科学化和精准化，中秋小长假期间居民的出行及旅游度假消费潜力有望得到进一步释放。此外，9月5日起燃油附加费将再次下调，也将在一定程度上为民航市场带来利好，促使更多用户选择乘机出行。

特色活动 丰富多彩

近期，不少地方都在加码夜间经济、暑期经济等，通过发放消费券、开展丰富活动促进消费回暖。

云南省商务厅将于9月3日至9月12日在全省范围内发放第二期“彩云消费券”。据介绍，此次活动参与商户数量继续增加，将提供更多物美价廉、品种丰富的商品供广大消费者选购。再如，当前持续至11月，安徽文旅消费券将陆续进行发放，中秋、国庆等热门出游档期都适用。

束珏婷说，为促进消费持续恢复和升级，商务部会同各地方、各相关部门研究出台一系列促消费政策举措，在落实疫情防控要求的前提下，组织开展了形式多样的消费促进活动。

目前，商务部主办的“2022国际消费季”活动正在进行当中。“自7月下旬活动启动以来，我们成功举办了第二届中国国际消费品博览会和首届国际消费中心城市论坛，开展了‘中华美食荟’‘百城联动汽车消费季’‘家电消费季’等重点配套活动。”束珏婷说，在地方层面，有关方面组织了“上海第三届五五购物节”“2022深圳购物季”等特色活动。

束珏婷说，从商务部重点监测零售企业销售情况看，8月以来，消费市场总体继续呈现恢复发展态势。下一步，商务部将继续组织举办好“2022国际消费季”系列活动，并将围绕“金九银十”和中秋、国庆等节日，组织开展“2022（秋季）全国消费促进月”活动，继续指导各地高效统筹疫情防控和消费促进工作，突出以节兴商、以节聚势，进一步恢复和激活消费场景，通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，促进消费持续恢复。

(责编：赵欣悦、白宇)

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