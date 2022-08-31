人民网北京8月31日电 （记者赵竹青、王震）2022年国家网络安全宣传周（以下简称“网安周”）定于9月5日至11日举行，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部等十部门联合举办。其中，开幕式等重要活动在安徽省合肥市举行。8月31日，在2022年国家网络安全宣传周新闻发布会上，中共合肥市委副书记、合肥市人民政府市长罗云峰介绍了今年网安周活动的四大特点。

一是彰显时代性。这次网安周的一个重大任务就是广泛深入宣传习近平总书记关于网络强国的重要思想。网安周将通过网络直播、现场访谈、短视频、微动漫等多种传播形式，进一步凝聚全社会建设网络强国的强大实践力量，进一步筑牢全民网络安全的“防火墙”。

二是突出引领性。网安周将聚焦新一代信息技术、汽车数据安全、长三角网络安全等领域和热点，举办八个主题分论坛，届时将邀请国内外知名专家学者、业界精英、顶尖互联网企业负责人作主旨演讲，共同探讨产业发展未来和安全防范。比如，车联网作为新一轮科技革命的先导性产业，当前在产业生态蓬勃发展的同时，网络安全和数据安全问题也较为突出。因此，聚焦这些前沿问题，组织科研院所、相关企业等进行深入的交流研讨，更好地促进车联网数据依法合理有效使用和整个行业的健康发展。

三是注重特色性。在网络安全博览会上设置了合肥展区，全面展现我市发展网信事业、培育网安产业、招引网络人才等方面的一些做法和成效。发挥合肥在人工智能、量子通信等领域的发展优势，举办量子安全分论坛、人工智能与个人信息保护论坛，推动前沿技术尽快转化，打造更多的城市场景运用。同时，还将举办合肥网络安全赛事，充分发挥赛事对人才培养、技术创新、产业发展的推动作用，建设网络强市。

四是紧扣人民性。网络安全与10亿多网民直接相连，与14亿人民群众的获得感、幸福感、安全感息息相关。网安周将坚持网络安全为人民、网络安全靠人民，组织开展网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进公园的“七进”活动，加强网络空间思想引领、文化培育、生态治理，努力让清朗的网络空间成为社会治理的“扩音器”和社会和谐的“稳定器”。

(责编：赵竹青、高雷)

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