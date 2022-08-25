人民网记者 许维娜

消费是经济增长的重要引擎，是畅通国内大循环的关键环节，也是人民对美好生活向往的直接体现。今年以来，在一系列促消费举措下，国内消费总体呈现稳步恢复态势，消费仍是经济发展的第一拉动力。今年的政府工作报告也提出“多措并举推动消费持续恢复”。

近年来，在科技赋能和消费升级驱动下，我国消费市场逐步向精细化、个性化发展，新消费应运而生。如何看待这十年新消费的变化和发展？这些变化的根本原因是什么？又带来了哪些影响？

近日，国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉，中国消费者协会律师团律师芦云，君智战略咨询创始人、董事长谢伟山做客《人民会客厅·产业发展这十年》视频访谈栏目，三位嘉宾与主持人在首期节目中聚焦新消费主题，从消费者、消费品等多个层面探讨新消费这十年发展的变化，多维度分享当前新型消费发展中的新技术、新业态和新产业，为促进消费扩容提质可持续发展建言献策。

新消费打开新空间

消费者重塑消费“形态”

新消费时代下，意味着要以消费者为中心重新定义品牌产品组合，重新构建生产、销售和服务的逻辑和链条。

魏琪嘉表示，十年来，新消费从两个层面发生了变化，一是形式方面的变化，线上线下共同发力，定制消费、个性化服务层出不穷并获得大众青睐；二是消费内容的变化，除了人民群众需要的有形商品以外，很多无形的消费，比如信息消费、服务消费等已经越来越普及。

对此，魏琪嘉建议，面对新消费的发展形势要保持两个理念：一是要做强做大传统的消费产业，让这些产业有升级、有活力；二是要注重新技术广泛地应用到产品的生产、服务的提供等领域。

芦云认为，从宏观来看，无论是顶层设计，还是具体政策，都能体现出国家对于促进消费提质升级的重视程度；从微观来看，每个消费者的消费需求和消费理念都发生了非常大的变化。

芦云同时表示，十年来，法律体系也发生了非常大的变化。从《民法典》到《消费者权益保护法》《个人信息保护法》等一系列法律法规的建立，消费者权益保障逐步落到实处。

作为近年来服务多家消费品牌的企业战略顾问，谢伟山认为感受最深的有以下三点：一是新消费群体对于本土的头部品牌接受度越来越高；二是追求高品质生活已经成为新消费的显著特点；三是中国文化、中国元素已经间接为品牌圈粉提供了有效助推力，认同感成为决定其发生购买行为的重要因素。

谢伟山还认为，随着国潮热和中国文化在消费领域崛起，一些新兴品牌挖掘出传统元素注入到品牌内涵之中，并通过新渠道、新手法将其传递给消费者，使其焕发出了巨大的市场活力，在市场竞争中迅速崭露头角。他建议，企业需要主动适应消费市场环境改变，洞察消费者变化，通过构建新的顾客价值而获得新生。

新理念引领新消费

品质升级成新型消费重要方向

新消费时代的另一个重要特征，是消费者对于品质升级的追求。十年来，随着消费者对于产品愈加重视，企业是否能拿出高品质的产品满足消费者需求成为制胜关键。

魏琪嘉表示，这种变化可以从三个维度去解读：一是我国生产能力有了长足的进步，我国制造业的规模位居世界第一，已经连续12年了。二是我国抓住了制造业转型升级的关键时期，实现了制造业向智能化、绿色化、服务化发展的转型。三是当前我国高度重视实体经济发展，多措并举促进制造业、服务业融合发展，取得了积极成效。

芦云认为，消费升级最终还是要归到产业发展的源泉上，而国家在政策层面正在推动积极发挥新消费引领作用，服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、农村消费和品质提升型消费等六大领域将作为消费升级的重点领域和方向。

谢伟山认为，面对消费者对于品质升级的需求，企业在制定战略时，除了考虑市占率、营业规模以及净利润之外，还要将另一个很重要的经营指标放进去——要着重经营顾客对品牌的感知。企业一定要建立品牌与品类的链接，“让消费者想到这个品牌就想到这个品类，想到这个品类就想到这个品牌”，当企业在顾客心目中建立这种专属的认知之后，就能够在市场竞争中占据不败之地。

新消费激发新潜能

为经济发展提供不竭动力

十年来，超大规模的国内市场，持续释放着更高质量的需求拉动力，国内消费市场已走向精细化、多元化和个性化时代，其中，线上消费渠道增速领跑成为一抹亮色。

魏琪嘉坦言，随着互联网经济的发展，网络技术的普及应用，尤其以大数据、人工智能等数字技术为支撑的新产业新业态迅速“补位”，让消费从原来传统商超的线下场景逐渐拓展到线上平台，品牌方也积极开拓线上渠道，大幅度提升了销售额。

魏琪嘉表示，以直播带货为代表的新型消费场景正在不断拓宽，未来随着消费群体和消费规模的扩大，销售渠道也将适应消费需求不断拓宽，这个积极的变化给予了消费市场巨大的韧性，也给经济发展提供了源源不断的动力。

面对新消费带来的机遇和挑战，企业又该如何应对？对此，谢伟山认为，企业首先要明确战略，而战略的核心就是以差异化价值赢得竞争。他强调，企业必须要赢得消费者的人心，“也就是企业战略必须直指人心：让顾客从内心信赖、选择甚至依赖你。”

在谢伟山看来，当越来越多的企业能够以顾客的感知为经营导向，建立品牌专属的差异化价值后，中国会迎来一个伟大的品牌时代。而在这个过程中，传统的中国智慧将为中国商业提供很好的反哺和养分。

展望未来，在新消费时代，中国不仅是“世界工厂”，也是“世界市场”，未来更有可能成为“创新市场”，十年再出发，可以预见，随着中国经济提质增效和消费换挡升级，人民群众美好生活将更加丰富多彩。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经