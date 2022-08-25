人民网北京8月25日电 （王绍绍）从国产奶粉到国产手机，从国产鞋服到国产保健品，步入新消费时代，“中国造”与人们的衣食住行结合日益紧密，中国品牌愈发受到消费者的青睐，茶叶、丝绸等极具中国传统文化特色的品牌消费市场也前景良好。当下，国产品牌正迎来新发展与新机遇。

今年6月发布的《国潮品牌年轻消费洞察报告》显示，对比十年前，国潮热度增长超5倍，78.5%的消费者更偏好选择中国品牌，相较国外品牌选择偏好度高72%。在新消费时代，中国品牌发展如火如荼，许多特色品牌在消费市场上崭露头角。那么，品牌应如何创造独特价值、实现长远发展？

君智战略咨询创始人、董事长谢伟山谢伟山。张若涵摄

君智战略咨询创始人、董事长谢伟山谢伟山在做客人民网《人民会客厅·产业发展这十年》时表示，随着国潮热和中国文化在消费领域崛起，中国品牌蕴含的传统元素逐渐释放出历久弥新的价值。事实上，不仅是新兴品牌，包括一些传统品牌也逐步挖掘出具有深厚历史积淀的文化价值与品牌内涵，并通过新渠道、新手法将其传递给消费者，从而在市场竞争中迅速崭露头角。

“需要注意的是，如何在消费者中构建认知优势是企业发展重要的经营指标，也是品牌在白热化激烈竞争年代的生存之道。”谢伟山如此表示。他还认为，将我国的传统文化和智慧与商业实践结合起来，有助于打造独特的品牌价值，强化消费者品牌专属认知。

在谈到企业应如何在战略层面应对这些新变化时，谢伟山强调，面对消费者对品质升级的需求，企业除了考虑市占率、营业规模和净利润，还要将顾客的感觉作为非常重要的经营指标，着重经营顾客对品牌的感知。

谢伟山认为，品牌必须清楚地告诉顾客，“为什么选择我，而不选择竞争对手，企业一定要提炼出这样的品牌标识，建立品牌与品类的链接”。也就是说，“消费者想到这个品牌时，会想到这个品类；想到这个品类时，会想到这个品牌”，谢伟山相信，当企业在顾客心目中建立这种专属的认知后，就能在市场竞争中达到“胜兵先胜而后求战”的状态，最终在市场竞争中达到“不战而屈人之兵”的境界。

“要想打造中国特色传统品牌，企业要敢于走不同寻常路，为消费者创造独特价值。”谢伟山认为，企业在经营中必须要考虑“顾客的感觉”，利用好渠道、人才、供应链等各项资源，构建品牌认知优势。

中国品牌发展热潮的驱动，品牌独特价值的实现，离不开传统文化、中国元素的加持。“东方智慧是我们独特的文化基因，中国文化、东方智慧能够反哺今天的商业世界，对于如何实现品牌长久发展提供了借鉴和启发。我们希望未来携手更多中国企业创造百亿级营收、助力中国经济高质量发展。”谢伟山说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经