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涉企违规收费有哪些？国家发改委公开征集问题线索

2022年08月25日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为强化涉企违规收费专项整治行动效果，在前期公布的12381、12315两部热线电话基础上，国家发展改革委进一步公开征集涉企违规收费问题线索，同时公开征集对规范涉企收费长效监管机制的意见建议。

公开征集活动的截止时间为2022年9月30日，各界人士可通过登录国家发展改革委门户网站（http://www.ndrc.gov.cn）首页“互动交流”—“建言献策”专栏，进入“关于公开征集涉企违规收费问题线索和规范涉企收费有关意见建议”栏目，或发送传真至010—68501785，提供问题线索或提出意见建议。

据了解，今年6月，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发了关于《涉企违规收费专项整治行动方案》的通知，聚焦交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构等社会反映比较强烈、问题比较突出的领域，于7月-11月在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动，目前整治工作正在有序进行。

今年6月30日，在国务院新闻办公室举行的吹风会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯具体指出，在一些垄断性较强的领域，有的收费主体利用优势地位自设收费项目、自定收费标准，部分服务项目收费过高；有的单位利用垄断地位在提供水电气暖等公共服务时收取不合理甚至已明令取消的费用；有的金融机构利用信息优势让企业承担本应由银行自己承担的评估费、服务费、证明费等；还有的行业协会商会借助行政权力和影响力“搭车收费”，变相加重企业负担。特别是在当前着力为企业减负的大形势下，还出现了一些地方政府乱罚款、乱摊派，以及收费主体不落实国家出台的减税降费政策等问题。

他表示，目前部分领域涉企违规收费问题仍时有发生，形式上也具有隐蔽性。此次专项整治将通过重拳出击、猛药去疴，严厉打击各类涉企“三乱”和不落实国家降费减负政策等行为。

(责编：申佳平、吕骞)
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