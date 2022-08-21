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中英直航航班正式恢复 首个伦敦回国航班落地青岛

2022年08月21日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者乔雪峰）20日下午16点20分，首都航空一架由英国希思罗机场起飞的空客A330客机，平稳落地青岛胶州机场。

据首都航空相关负责人介绍，这是中英定期客运航班自2021年1月暂停运行近两年以来，从英国到中国的首个定期客运航班，“而在此之前，旅客往返中英两国主要依靠转机，时间成本和经济成本骤增。”

该负责人表示，首都航空采用空客A330宽体客机执飞青岛-伦敦航线，每周五由青岛出发，飞至英国首都伦敦；伦敦当地时间每周五出发，飞至青岛。旅客还可经由杭州、上海、重庆、西安等国内多个城市出发，经青岛抵达伦敦。

据首都航空市场部人士透露，伦敦-青岛首班航班的机票，按照中英两国的航班客座率的限制要求，短时间内就已经售罄。后期也会逐渐回归到销售正常化的形式，旅客可实时关注首都航空官网公告。

8月10日，英国驻华大使馆官宣，英国交通部和中国民航局正式达成共识，恢复英中之间双向直航客运服务。初期的客运服务由中国的航空公司提供，英国航司的航线恢复工作仍在进行中。

记者查询发现，在中英宣布恢复直航后，多家国内航空公司陆续宣布了从中国飞往英国的航班时刻。比如，国航宣布，从8月13日起恢复每周四北京首都-伦敦希思罗以及每周六上海浦东-伦敦希思罗的航班。9月17日，国航将执飞首班伦敦希思罗-上海浦东的航班。

东航宣布，从8月12日、8月19日起恢复上海浦东-伦敦希斯罗的航班，但回程伦敦希斯罗-上海浦东不承运旅客。

南航宣布，从8月17日起恢复广州-伦敦的航班。回程伦敦-广州航段同样暂不承运旅客，预计该航段将于9月14日起执飞，具体以实际执行为准。

海南航空旗下首都航空宣布，8月19日起，将恢复每周五青岛-伦敦航线，从伦敦始发回国的航班已经开始预约。

业内人士表示，多家航空公司纷纷宣布中国往返英国航班计划，为中英两国的商贸往来、文化交流等领域继续搭建坚实的空中桥梁，也为当地华人华侨、留学生群体回国提供了运输保障。

涉及境外航班，如何充分保证航班防疫安全是关键。据该负责人介绍，此次伦敦-青岛首航航班，首都航空严格遵循民航局最新发布的《运输航空公司、机场疫情防控技术指南（第九版）》规定，在机舱里也会定时给旅客测温，提醒旅客戴好N95口罩等。

据了解，除了青岛-伦敦往返航线，首都航空还将在8月26日开启每周一班的杭州-里斯本往返航线。6月份，首都航空曾执飞西安-里斯本航线，此次将入境点由西安调整到了杭州。

后续，首都航空还计划根据民航局的相关政策调整，继续恢复更多东南亚，日韩及远程洲际航线，搭建安全、便捷、畅通的空中通道，助力全球复工复产，为各地经济社会复苏及常态化防疫提供有力保障。

(责编：杨曦、高雷)
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