人民网北京8月16日电 （记者王仁宏）近日，国家卫生健康委、住房和城乡建设部等17部门印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（以下简称《指导意见》），从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、完善生育休假和待遇保障机制等7方面提出20项具体措施。

其中，在强化住房支持方面，《指导意见》指出，要进一步完善公租房保障对促进积极生育的支持措施，各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾；优化公租房轮候与配租规则，将家庭人数及构成等纳入轮候排序或综合评分的因素，对符合条件且子女数量较多的家庭可直接组织选房；完善公租房调换政策，对因家庭人口增加、就业、子女就学等原因需要调换公租房的，根据房源情况及时调换。

同时，精准实施购房租房倾斜政策。住房政策向多子女家庭倾斜，在缴存城市无自有住房且租赁住房的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金；对购买首套自住住房的多子女家庭，有条件的城市可给予适当提高住房公积金贷款额度等相关支持政策。加快发展长租房市场，多渠道增加长租房供应，推进租购权利均等。各地可结合实际，进一步研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。

(责编：王仁宏、高雷)

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