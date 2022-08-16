人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

17部门：住房政策向多子女家庭倾斜 各地可按需制定差异化购房租房优惠政策

2022年08月16日17:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月16日电 （记者王仁宏）近日，国家卫生健康委、住房和城乡建设部等17部门印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（以下简称《指导意见》），从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、完善生育休假和待遇保障机制等7方面提出20项具体措施。

其中，在强化住房支持方面，《指导意见》指出，要进一步完善公租房保障对促进积极生育的支持措施，各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾；优化公租房轮候与配租规则，将家庭人数及构成等纳入轮候排序或综合评分的因素，对符合条件且子女数量较多的家庭可直接组织选房；完善公租房调换政策，对因家庭人口增加、就业、子女就学等原因需要调换公租房的，根据房源情况及时调换。

同时，精准实施购房租房倾斜政策。住房政策向多子女家庭倾斜，在缴存城市无自有住房且租赁住房的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金；对购买首套自住住房的多子女家庭，有条件的城市可给予适当提高住房公积金贷款额度等相关支持政策。加快发展长租房市场，多渠道增加长租房供应，推进租购权利均等。各地可结合实际，进一步研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
17部门：住房政策向多子女家庭倾斜 各地可按需制定差异化购房租房优惠政策
　　人民网北京8月16日电 （记者王仁宏）近日，国家卫生健康委、住房和城乡建设部等17部门印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（以下简称《指导意见》），从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、完善生育休假和待遇保障机制等7方面提出20项具体措施。 其中，在强化住房支持方面，《指导意见》指出，要进一步完善公租房保障对促进积极生育的支持措施，各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾；优化公租房轮候与配租规则，将家庭人数及构成等纳入轮候排序或综合评分的因素，对符合条件且子女数量较多的家庭可直接组织选房；完善公租房调换政策，对因家庭人口增加、就业、子女就学等原因需要调换公租房的，根据房源情况及时调换。…
暑期客流大幅提升 大兴机场多措并举保障旅客方便快捷出行
　　人民网北京8月16日电 （记者乔雪峰）随着暑运客流增长，航班频次加密，为灵活应对暑运期间客流量大幅提升，全面保障旅客抵离交通便利，大兴机场在机场交通运输方面多措并举，为旅客提供方便快捷、省时省力的出行保障。 大兴机场相关负责人告诉记者，大兴机场外围规划了“五纵两横”的综合交通主干网络，其中包括4条高速公路（大兴机场高速、大兴机场北线高速、京开高速、京台高速）和3条轨道交通（地铁大兴机场线、京雄城际铁路、城际铁路联络线），除城际铁路联络线外均已通车运行，搭建起了直通北京中心城区，覆盖京津冀的“地上一张网”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部