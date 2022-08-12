本报记者 顾仲阳 王 浩 丁怡婷

发展和安全，一体之两翼、驱动之双轮。

习近平总书记强调：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮”“能源的饭碗必须端在自己手里”。

7月28日，中共中央政治局召开会议指出，要全方位守住安全底线。要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。

今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门统筹发展和安全，打赢了夺取夏粮丰收这场硬仗，能源资源保供稳价有力有效，为稳定经济大盘提供坚实支撑，为有效应对国内外风险挑战增添充足底气。

当前正处于经济恢复的关键时间点。做好下半年经济工作，各地区各部门要把思想和行动统一到中央对经济工作的决策部署上来，强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，齐心协力巩固经济回升向好趋势。

夏粮丰收来之不易，为巩固经济回升向好趋势打好基础

小麦亩产1500斤！河南省卫辉市孙杏村镇南辛庄村种粮大户李道贵连连感叹：“政策托底，补贴力度大。服务到位，技术员到田头‘开小灶’，不然，晚播小麦咋能有这好收成？”

今年夏粮产量创历史新高。国家统计局数据显示，全国夏粮总产量14739万吨，比上年增加143.4万吨，增长1.0%。

——这是殊为不易的丰收答卷。

秋汛多年罕见，农资价格高位运行，国际粮食市场大幅波动，多重挑战接踵而至。抗灾夺丰收，一项项强农惠农政策密集出台，各地区各部门以超常超强的力度扎实推进粮食生产，广大农民付出辛勤的汗水，打赢了夏粮丰收这场硬仗。

政策给力稳预期。中央财政安排夏粮小麦促壮稳产补助资金60多亿元，支持小麦抢种、促弱转壮和“一喷三防”全覆盖，两次向实际种粮农民发放一次性补贴共300亿元，再次提高稻谷、小麦最低收购价格……政策“大礼包”让农民种粮积极性高涨。

——这是来之不易的历史新高。

迎难而上增加产量，饭碗端得稳。

“今年的小麦扛过了秋汛，350多亩地打了45万多斤，真是不容易。”河北省成安县道东堡镇道西堡村瑞祥家庭农场负责人杨会景感慨。

农民小账本，连着国家大账本。今年全国夏粮面积3.98亿亩，比上年增加138万亩；亩产370.4公斤，比上年提高2.3公斤。面积稳中有增，单产提高超预期，夏粮在去年高基数上又增产。

紧抓田管高效抢收，科技作用大。

“从返青到拔节灌浆，施肥、浇水、‘一喷三防’跟得紧，虽然遭遇秋涝，晚播麦亩产还是达到了1200斤，辛苦值了！”山东省平度市南村镇种粮大户王玉芹感慨。

抗灾夺丰收，科技显身手。各级农业农村部门累计派出62.4万人次进村入户、下沉一线，指导促进1.1亿亩晚播地苗情快速转化升级。动手快、广覆盖，全国累计实施防治面积7.5亿亩次，小麦病粒占比基本在0.2%以下，显著低于去年。高效抢收、颗粒归仓，今年小麦机收进度快于常年，机收损失率基本控制在2%以内。

全力以赴提质增量，丰收成色足。

“瞧这籽粒，饱满紧实，优质麦卖到了每斤1.5元以上。”安徽省利辛县宋圩村农民王伟涛语气自豪。

“今年小麦质量明显好于上年。”农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，全国优质专用小麦比例达到38.5%，比上年提高1.2个百分点。

各地深入推进农业供给侧结构性改革，加快绿色发展，目前我国化肥和农药使用量连续5年负增长。

“粮食丰收了，全年经济就托底了。稳住粮食安全，为保供给、稳物价、稳预期、增信心提供了有力支撑，为有效应对国内外风险挑战增添了充足底气。”农业农村部有关负责人表示。

能源自主保障能力保持在80%以上，供给质量显著提升

海上寻油气。近日，我国海上首口页岩油探井压裂测试成功并获高产油气流，日产原油17.58吨、天然气1589立方米。

银线跨千里。迎峰度夏关键时期，白鹤滩—江苏特高压直流工程投产，我国再添一条“西电东送”能源保供大动脉。

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。今年以来，能源行业把能源安全保供放在首位，妥善应对疫情影响和国际能源市场变化，持续加强能源产供储销体系建设，能源供应总体安全稳定，有力有效支撑了经济社会发展。

数据显示，上半年，规模以上工业原煤产量21.9亿吨，同比增长11%；规模以上工业原油产量超1亿吨，天然气产量1096亿立方米。截至6月底，全国统调电厂电煤库存超1.7亿吨，同比增长51.7%。

国家能源局负责人介绍，从能源消费看，2014年能源安全新战略提出以来，我国能源利用效率不断提升。单位国内生产总值能耗累计降低20%，以年均约2.9%的能源消费增长支撑了年均6.2%的国民经济增长。从能源供应看，供给能力和质量显著提升。2014年以来，我国能源自主保障能力保持在80%以上。

我国能源安全保障能力稳步提升的同时，能源消费结构显著优化，清洁低碳转型步伐加快。

清洁能源发展壮大。川西高原，全球最大水光互补电站——雅砻江柯拉光伏电站正有条不紊地建设。“通过接入两河口水电站，可以实现水光互补，平抑光伏电站发电功率的随机性和波动性。”国投集团雅砻江公司董事长祁宁春介绍。

今年以来，一批重大清洁能源项目取得积极进展，白鹤滩水电站百万千瓦机组投产过半，国家电投海阳核电二期工程开工建设，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地开工。上半年水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电超1.2万亿千瓦时，同比增长12.8%。

煤炭利用更加绿色。在国家能源集团江苏泰州电厂，4台燃煤发电机组稳定运转，全力保障迎峰度夏。泰州电厂副总经理于修林介绍：“电厂正加速向绿色低碳转型，一年可节约11万吨标准煤。”当前，全国超低排放煤电机组超过10亿千瓦，大气污染物排放量下降近九成。

新型电力系统加快构建。今年以来，我国首台（套）300兆瓦级压缩空气储能示范工程开工、白鹤滩至浙江特高压工程建设加速……当前全国抽水蓄能电站累计装机规模达到4000万千瓦，新型储能累计装机超过400万千瓦；建成33条交直流特高压线路，“西电东送”规模超过2.9亿千瓦，形成电力资源大范围优化配置的良好格局。

增强忧患意识，坚持底线思维，以正确的战略策略应变局、育新机、开新局

“像我们这样的大国绝对要靠自己。不是我们困难的时候才搞‘双循环’，就是平时，‘双循环’也是最稳定、最可靠的经济布局。我们一定要有底线思维，安不忘危。”

“全党必须增强忧患意识，坚持底线思维，坚定斗争意志，增强斗争本领，以正确的战略策略应变局、育新机、开新局，依靠顽强斗争打开事业发展新天地，最根本的是要把我们自己的事情做好。”

…………

党的十八大以来，习近平总书记多次在重要会议上专门强调要增强忧患意识、防范风险挑战。

当前我国经济运行还面临一些突出矛盾和问题，端牢粮食和能源“饭碗”，对于全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势意义重大。

今年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，是发展主要预期目标之一。“夏粮丰收到手，秋粮面积稳中有增，粮食生产总体形势向好，我们有能力、有底气、有条件完成全年粮食生产目标。”农业农村部相关负责人表示。

——压茬抓秋粮，巩固全年丰收基础。

全年粮食生产，大头在秋粮。各地绷紧弦、加油干，压茬抓秋粮。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，农业农村部正在指导各地抓好秋粮面积落实，抓好田间管理，狠抓农业防灾减灾，力争秋粮取得好的收成，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

——挑上“金扁担”，促进好技术种好粮。

“选种新品种，香浓籽饱；测土配方施肥，缺什么补什么，今年晚稻又能增产。”湖北省孝感市安陆市李店镇大赵村种粮大户严成少说。

解决好吃饭问题，根本出路在科技。今年，农业农村部将继续大力推进种源等农业关键技术攻关，提升农机装备研发应用水平，推广示范农业新技术。

——护好“饭碗田”，夯实粮食产能根基。

“高标准农田成了‘吨粮田’，每亩成本还能省出100多块。”江西省安福县洋溪镇塘里村种粮大户肖泉说。

耕地是粮食生产的命根子。为了让粮食安全基础更牢，我国严格落实耕地保护制度，确保18亿亩耕地实至名归，到今年底全国将累计建成10亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。

下半年的能源供需形势怎样，如何有效保障国家能源安全？

国家能源局发展规划司司长李福龙分析，下半年，随着稳增长各项措施的落地见效，预计我国的能源消费仍将保持增长态势，增长速度和上半年相比会有所加快。

坚决把能源的饭碗端在自己手里，能源行业坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备的原则，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。

提升能源战略安全保障能力。通过加大国内勘探开发力度、提升储备能力、加强能源国际合作等途径，多措并举增强油气供应保障能力。《2022年能源工作指导意见》提出，今年要增强供应保障能力，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。电力装机达到26亿千瓦左右。

增强能源系统平稳运行能力。在严格合理控制煤炭消费增长的前提下，发挥煤炭的主体能源作用，做好煤炭稳产稳供，加强产能和产品储备建设。研究完善供需平衡预警机制，化解电力、天然气等区域性、时段性供需矛盾。

加大力度规划建设新能源供给消纳体系。今年，国家电网将尽早开工8项特高压工程，推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。南方电网增加投资的项目不少集中在新能源送出配套电网工程和抽水蓄能项目上。

越是面对风险挑战，越要守住安全底线，越要保持战略定力，坚定做好自己的事。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全方位守住安全底线，我们一定能为经济社会大局稳定筑牢坚实基础，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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