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民航局8月7日起调整国际定期客运航班熔断措施

2022年08月07日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者孙红丽）据中国民航局官网消息，按照国务院联防联控机制部署，为高效统筹疫情防控和经济社会发展，促进中外人员往来和对外交流合作，科学精准做好疫情防控工作，民航局于8月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。

调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。

相关政策将根据疫情形势和防控要求，适时做出必要调整。

(责编：孙红丽、高雷)
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