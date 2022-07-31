人民网北京7月31日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）7月29日下午，由天津大学新媒体与传播学院、人民网研究院、国家社科基金重大项目“数字新闻学理论、方法、实践研究”课题组联合发起的“智能传播：内容科技新发展”研讨会，以线上方式举行。天津大学校领导谭欣和人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红在会上致辞。多位专家学者聚焦智能传播、内容科技发展前沿，从数字内容智能化生产、智能传播感知能力构建、内容认知、算法推荐与风险治理等方面进行了专题发言。

就数字内容生产规律与中国实践，天津大学新媒体与传播学院院长、讲席教授陆小华提出，在智能传播时代，数字科技不仅丰富了内容表现形态，也深刻改变了内容表达逻辑。数字内容的表达逻辑及其演变走向主要体现在五个方面：显性表达与隐性表达相契合，抽象表达与具象表达相融合，融合表达与数据表达相支撑，二维表达与多维表达相演化，个人表达与公众表达相转换。数字内容生产呈现多能性、多元性、即传性、平台性、公众性、交互性等六个规律性特征。

对于智能传播中的感知能力构建，在教育部“长江学者”特聘教授、北京师范大学新闻传播学院学术委员会主任喻国明看来，智媒时代国家主流媒体舆论引导面临认知竞争。为提升认知竞争优势，主流媒体要增强连接力和整合力，与受众形成情感共振，扩大认同、扩大共识。

关于智能传播中的内容认知技术与应用发展趋势，传播内容认知国家重点实验室研究员郭俊波认为，当前传播内容认知领域的研究方向主要基于AI技术展开，包括长短文本分析检测、政策要素识别、引导效果分析等研究要点，研究前景广阔，机遇与挑战并存。

“在算法介入内容推荐与分发的传播环境下，主流媒体不能单一地追求流量目标。”谈及新型主流媒体在智能传播时代的建设方向，中央广播电视总台超高清视音频制播呈现国家重点实验室常务副主任梅剑平表示，如何使人工编排与算法推送实现有机融合，是主流媒体近些年来着力解决的问题。

就智能媒体中的人机关系，中国人民大学新闻学院教授彭兰表示，智能技术在信息采集、加工、整合、核查、用户研究等方面拓展了人的能力。然而人并没有在人机协同过程中丧失自己的价值，在内容产出优势、信息增值方向、创作本质以及传播中的情感互动等方面，人与机器形成了不同能力的偏向与互补，需要在某些方面对机器加以克制和约束，使人能更好地驾驭机器。

天津大学新媒体与传播学院副研究员张守信认为，智能传播也存在潜在风险。通过国家规制与主导性技术调适、行业诉求与伦理平衡下的传播调适、数字素养介入下的个体调适等方式，潜在风险将能够得到有效治理。

清华大学新闻与传播学院教授沈阳、复旦大学大数据学院副教授魏忠钰、天津大学新媒体与传播学院研究员王岚君等专家学者也分别进行了专题分享。

“本次研讨会从新闻传播理论与人工智能技术两个层面探讨了前沿问题。”与会专家表示，本次研讨会深入研究了2022年以来智能传播的发展新情况、新特点、新趋势，探讨了智能传播、内容科技的发展前景，有助于推动学界、业界最新理论与实践成果充分融合，是迈向智能传播时代的一次跨学科交叉融合的学术盛宴。

(责编：乔业琼、吕骞)

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