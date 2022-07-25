本报记者 李心萍

1至6月，全国新增城镇就业654万人，完成全年目标任务的59%；6月份，城镇调查失业率回落至5.5%；截至6月底，脱贫人口务工规模3223万人，同比增加160万人……

人社部22日举行新闻发布会，就业促进司司长张莹表示，今年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的冲击，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴稳就业保就业，就业形势保持总体稳定。

减负稳岗政策红利释放，城镇调查失业率连续回落

一季度全国城镇调查失业率均值为5.5%，处于较低水平。4月份，受疫情影响，全国城镇调查失业率走高，达6.1%。各地区各部门迅速出台一揽子政策举措，千方百计稳定就业形势。

实行社保降费率、缓缴费政策，助企纾困渡难关。人社部会同有关部门，在延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率的基础上，叠加推出缓缴社保费政策。5个特困行业企业和17个行业所属困难企业，受疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的中小微企业，以单位方式参保的个体工商户，均可阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费单位缴费部分。

数据显示，截至目前，仅延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率一项政策，就为企业减负超过800亿元。

提高返还标准、新增留工补助，释放红利稳岗位。今年以来，失业保险通过提高稳岗返还标准，将中小微企业返还比例由60%最高提至90%，大型企业由30%提至50%，进一步加大对市场主体稳岗扩岗支持力度。

同时，新增留工补助政策，支持中高风险地区的所有参保企业以及未出现中高风险地区的5个特困行业的参保企业稳岗留工。目前，已向195万户企业发放留工补助资金87亿元。

随着一系列政策落地见效，城镇调查失业率在阶段性走高后出现下降。5、6月，全国城镇调查失业率分别为5.9%、5.5%，连续回落。

市场岗位需求大于求职人员。上半年，公共就业服务机构和市场机构求人倍率（岗位数与求职人数的比率）均在1以上，其中，二季度100个城市公共就业服务机构求人倍率1.37，市场岗位需求大于求职人员。

促进高校毕业生就业，助力农民工稳定就业，城乡困难人员就业稳中有增

促进高校毕业生、农民工等群体就业是就业工作的重中之重。人社部门一方面积极发挥人力资源服务机构的作用，另一方面，不断加大就业帮扶力度，共促重点群体就业。

促匹配，畅通重点群体求职渠道。作为促进市场化就业的重要支撑力量，目前我国共有经营性人力资源服务机构5.4万家。用好2万个招聘网站和4.9万个固定招聘场所，积极开展百日千万网络招聘产业园专场、国聘行动等活动，人力资源服务机构开展大规模求职招聘服务，共发布了89万个岗位需求，接收511万份求职者简历，有效促进劳动力市场供需对接。

优服务，提高重点群体帮扶精准度。对高校毕业生，开放求职登记、完善实名帮扶；推进政策快办，确保高校毕业生及时足额享受政策红利。对农民工，深化东西部劳务协作，积极拓宽务工渠道；发挥就业帮扶车间载体作用，提供就地就近就业机会……

上半年，各地区各部门不断加大对重点群体的帮扶力度，千方百计保障重点群体就业。截至6月末，脱贫人口务工规模同比增加160万人，25个中西部省份均已完成目标任务。1至6月，就业困难人员就业85万人，同比持平；农村劳动力外出务工规模保持基本稳定；失业人员实现再就业250万人。

就业形势有望继续回暖，努力完成各项目标任务

“从走势看，随着稳经济一揽子政策措施加快落地，各方面围绕就业同向发力，就业形势有望继续回暖。”张莹说。

张莹表示，国际形势依然复杂严峻，国内经济恢复仍然面临挑战，就业总量压力依然存在，稳就业保就业工作仍需付出艰苦努力。

加快释放减负稳岗政策红利。通过实施政策落实快办行动，推行失业保险稳岗返还和留工补助“免申即享”，实施缓交社会保险费“即申即享”，推进就业补贴政策“直补快办”。

加力促进创业和灵活就业。通过实施重点群体创业推进行动，深入实施创业培训，跟进提供创业担保贷款等融资支持，激发劳动者创业创新动力，发挥好创新带动就业的倍增效应。同时，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点，加强零工市场建设。加密组织线上线下就业服务活动。

加强重点群体就业帮扶。通过开展防止返贫就业攻坚行动，举办劳务品牌发展大会等系列活动，鼓励返乡入乡创业，促进农村劳动力外出务工和就地就近就业。启动就业援助“暖心活动”，聚焦大龄、残疾、低保家庭、长期失业等困难人员，送信息、送服务、送政策、送保障。

针对社会关注的未就业毕业生群体，张莹表示，将通过推进精准服务、推进政策快办、强化岗位推送、强化权益保障等举措，进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，支持毕业生到各行各业施展才华。截至目前，已有超过20万未就业毕业生通过未就业毕业生求职登记小程序登记了求职意愿。各地已开展线上招聘活动1.1万场，举办现场活动1500余场，不间断为毕业生提供就业岗位信息。

同时，“三支一扶”招聘行动正在有序开展。目前，已有28个省份发布招募公告，共计划招募3.95万个岗位。28个省份中有21个省份在中央财政补助名额基础上，进一步扩大招募规模，比中央下达计划数增加8500多个，为高校毕业生提供了更多到基层工作的机会。

数据来源：人力资源和社会保障部

制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)