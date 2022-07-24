第二届现代能源产业发展大会签约仪式现场。来源：主办方供图

人民网包头7月24日电（记者许维娜）7月24日上午，第二届现代能源产业发展大会在内蒙古自治区包头市开幕。为推动产业深度对接，助力区域协调发展，在本次大会上，新能源装备制造产业、新材料产业等领域的55个项目进行了集中签约，协议总投资 827.3 亿元。

此次签约项目涉及12个现代能源产业相关领域，具体包括新能源装备制造产业、新材料产业、现代能源服务平台产业、新能源基础设施建设、晶硅新材料产业、新能源产学研、新能源综合利用、资源循环利用产业、氢能产业、生态环保产业、智能制造产业项目等。

大会现场还举办了“内蒙古智慧物流碳中和技术创新研究院”、“内蒙古自治区碳中和协同创新中心”“包头市气候变化投融资产业促进中心”“内蒙古明阳北方智慧能源研究院 ”“中国可再生能源学会科技成果转移转化（包头）教育实践基地”揭牌仪式。通过一系列跨地域、跨行业、跨企业的创新与合作，探索更多的新技术、新场景、新应用，进一步推动能源转型和产业发展。

当前，包头市立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，突出建设“四基地两中心一高地一体系”，顶格推进招商引资，全方位深层次打造全国一流营商环境，加快建设繁荣昌盛、欣欣向荣的新时代中国特色社会主义现代化新包头。本次大会集中签约项目落地投产后，将进一步推动包头市区域经济转型升级和高质量发展。

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