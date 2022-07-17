胡喆、宋晨

原标题：长征二号丙运载火箭“一箭双星”成功发射 我国再添两颗遥感卫星

长征二号丙运载火箭发射前。（中国运载火箭技术研究院供图）

7月16日上午，由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征二号丙运载火箭，在太原卫星发射中心点火起飞，以“一箭双星”的方式将四维高景二号01、02（又名四维03/04）两颗高分辨率商业遥感卫星送入预定轨道。发射任务取得圆满成功。

这两颗卫星主要为国土调查、地理测绘、自然灾害监测、城市规划等领域，以及实景三维、城市安全、数字流域、金融农业等新兴市场提供商业遥感服务。

据火箭院长征二号丙运载火箭总体设计师谢志丰介绍，本次任务首次在火箭院发射任务中应用通用化、系列化、标准化的统型地面测发控设备。火箭院于2020年开展地面测发控设备统型工作，统型后，长征二号丙运载火箭地面测发控设备数量缩减了50%左右，并且实现了与长征三号甲系列运载火箭地面测发控设备通用，简化了使用维护工作，降低了保障难度，推进了运载火箭测发控设备装备化发展，提升了现役常规液体运载火箭测试发射能力，也为后续进一步提高火箭发射效率奠定了良好基础。

值得注意的是，本次任务中，长征二号丙运载火箭还基于客户需求，提供定制化“专车”服务，采用加长版3.35米直径整流罩，让卫星“乘坐”更舒适；采用了高效简约的短时间多星分离技术，相对于传统的调姿分离方案，具有最大化运载能力、最大化卫星可用测控时间，并具有较好的远场安全性，减少专用调姿系统的配套，简化发射场测发流程，降低发射费用等优点。

今年，长征二号丙运载火箭处于多个新任务并行设计、多个发射场并行推进、多个产品线并行生产的超高密度发射阶段，下半年还有数次任务。火箭研制团队通过使用数字化靶场管理系统、岗位深度融合等举措，确保质量，确保按时发射。

本次发射的四维高景二号01、02星是中国航天科技集团所属中国四维测绘技术有限公司的两颗高分辨率商业遥感卫星，由中国航天科技集团五院航天东方红卫星有限公司抓总研制，北京航天驭星科技有限公司作为测控总体单位独家提供2颗卫星测控服务。

航天驭星系统总体部副部长梁韬介绍，基于四维高景一号01、02星的任务经验，航天驭星将参试软件系统从任务规划、在轨故障自动监视报警、遥控作业流程、数传接收处理流程等方面都进行了升级优化。

航天驭星飞控中心同中国四维、航天五院运管中心三地精密部署，多方联动，圆满保障测控任务的顺利执行。在发射入轨阶段和工程测试阶段，三方试验队在航天驭星飞控中心集中工作，负责卫星遥测遥控、轨道控制、数据接收和应急处置等工作。中国四维承担卫星在轨监视和业务规划工作，五院运管中心承担卫星在轨状态监视工作。

中国四维于2022年4月29日成功发射四维高景一号01、02星，此次发射的两颗卫星，是中国四维新一代商业遥感卫星系统的第二组卫星。卫星投入使用后，将显著提升中国四维商业遥感卫星系统的数据获取和信息服务能力，标志着该系统第一阶段的建设取得圆满成功。

2020年5月，中国四维启动新一代商业遥感卫星系统的论证，空间段计划发射28颗卫星，同步建设匹配基于“四维云”的地面段，项目已于2022年4月通过中国航天科技集团审批，后续根据市场发展情况可扩展至56颗卫星。

据悉，中国四维新一代商业遥感卫星系统将于2025年全面建成。届时，系统将具备全球每天25次的高重访能力、日采集面积超过3000万平方公里的高采集能力以及2小时以内的应急交付能力。

(责编：孙红丽、杨迪)