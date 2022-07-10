原标题：引江补汉：连通南水北调与三峡工程

7月7日，湖北省丹江口市三官殿街道，备受瞩目的引江补汉工程在这里拉开建设帷幕。

引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工项目，是全面推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网主骨架和大动脉的重要标志性工程。工程全长194.8千米，施工总工期9年，静态总投资582.35亿元。据测算，工程建成后，南水北调中线多年平均北调水量将由95亿立方米增加至115.1亿立方米。

“大水缸”联手“大水盆” 为南水北调“开源”

“南方水多，北方水少，如有可能，借点水来也是可以的。”——这是毛泽东同志在1952年提出的伟大构想。

历经半个多世纪的论证、勘测、规划、设计、建设，2014年12月，南水北调东、中线一期工程实现全面通水。7年多来，累计调水540多亿立方米，受益人口超1.4亿人。

北上的一渠清水，极大地缓解了北方受水地区供用水矛盾，也在悄然改变着当地的用水格局。原本规划设计作为补充水源的中线工程已成为受水区的主力水源，以北京为例，人们每喝的10杯水中，就有约7杯来自南方。

与此同时，水源区汉江生态经济带的建设，也对汉江流域水资源的保障能力提出了新要求。专家指出，一旦遭遇汉江特枯年份，丹江口水库来水量少，在不影响汉江中下游基本用水的前提下，难以充分满足向北方调水的需求。

面对新形势新任务，“开源”摆上了推进南水北调后续工程高质量发展的重要议事日程。人们将目光投向了位于长江干流的三峡水库。

如果将多年平均入库水量达374亿立方米、总库容339亿立方米、调节库容190.5亿立方米的丹江口水库比作汉江流域的“大水盆”，那么多年平均入库水量超4000亿立方米、总库容450亿立方米、调节库容221.5亿立方米的三峡水库则可看作是长江流域的“大水缸”，而且是一个水量充沛且稳定的“大水缸”。

“通过实施引江补汉工程，连通南水北调与三峡工程两大‘国之重器’，对保障国家水安全、促进经济社会发展、服务构建新发展格局将发挥重要作用。”水利部南水北调司司长李勇说。

织密国家水网 多方协作寻求最优解

历经90天奋斗，一个千米钻孔诞生，深1105.1米……今年5月，引江补汉工程勘查现场再传捷报。该钻孔是引江补汉工程勘查现场打出的第4个千米深孔，其深度在中国水利水电行业排名第二。

线路长、埋深大，沿线山高谷深，断层褶皱发育，软质岩及可溶岩广泛分布，地形地质条件十分复杂，岩爆、岩溶、软岩大变形等工程地质问题突出，是引江补汉工程开展前期可行性研究过程中面临的现实挑战。

中国工程院院士、长江设计集团董事长钮新强带领团队，开展地质勘查、规模论证、线路比选等工作，综合考虑地形地质、取水条件、社会环境等因素，力求找到最优解决方案。

前后方并肩作战，上千位工程师采用航测、常规钻探、复合定向钻探、大地电磁等传统与高科技手段，对工程区8000多平方千米（相当于1.5个上海市面积）进行了全面“体检”，为最大限度地避开极易导致隧洞灾害的强岩溶区和规模巨大断裂带，寻找最佳线路打下了坚实基础。

通过技术、经济综合权衡，引江补汉工程从长江三峡水库库区左岸龙潭溪取水，经湖北省宜昌市、襄阳市和十堰市，输水至丹江口水库大坝下游汉江右岸安乐河口，采用有压单洞自流输水，是我国在建综合难度最大的长距离引调水隧洞工程。

“引江补汉工程的开工，标志着南水北调后续工程建设拉开序幕，国家水网的主骨架、主动脉将更加坚实、强劲。”水利部规划计划司司长张祥伟说，下一步将深化东线后续工程可研论证，推进西线工程规划，充分发挥南水北调工程优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线作用。（记者 付丽丽）

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