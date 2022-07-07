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聚焦雷暴大风、冰雹等四类强对流天气 我国将开展为期三年的天气雷达观测试验

2022年07月07日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局获悉，2022年至2024年，中国气象局将聚焦龙卷、雷暴大风、冰雹、短时强降水等四类强对流天气开展雷达观测试验，进一步提升雷达数据质量和雷达在强对流天气监测预报预警服务中的支撑能力，为生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好提供更加坚实的气象保障。

据悉，雷达是灾害性天气监测的“大国重器”，我国已建成由236部S波段和C波段新一代天气雷达构成的世界最大的雷达监测网。近年来，极端灾害性天气气候事件广发、频发、强发、并发，急需进一步提高雷达气象业务水平，增强应用效益。

“开展雷达观测试验，既有现实意义也有长远意义。”中国气象局党组成员、副局长于新文表示，龙卷、雷暴大风、冰雹、短时强降水等四类灾害性天气给人民群众生命财产安全造成严重损害，试验的开展顺应了雷达技术发展趋势，要结合业务需求强化科技创新，确保试验目标和成果“从业务中来、到业务中去”。

中国气象局同时出台《雷达观测试验总体工作方案（2022—2024年）》，制定《雷达观测试验总体技术方案》，成立工作组和技术组，明确试验的“时间表”和“路线图”。

未来三年，气象部门将按照“边试验边改进、边试验边应用”的思路，坚持问题导向，推动协同创新，强化雷达气象中心关键牵引和技术指导作用，促进观测与预报服务互动。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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