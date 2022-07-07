人民网北京7月7日电 （记者李栋）小暑已至，万物蓬勃。眼下，各地多措并举抓夏管，确保秋粮在拔节期顺利生长。据农业农村部农情调度显示，秋粮作物长势总体正常。

夏管的高效离不开“科技范”。“植保无人机一次可以有效载荷30公斤生物制剂，能自主规划航线，操作起来很简单，一天作业面积超300亩。”在贵州仁怀市的一高粱基地里，村里的农机手夏燕指着盘旋在空中的无人机介绍，“无人机不仅减少了人员在田间穿梭造成的踩踏损坏，还能大大节省了人工成本费用。”

“2022年仁怀市农业机械投入设备达16万台套，农业机械化率达47%。”仁怀市农业农村局农业技术综合服务站助理农艺师徐立表示，通过培训，机械化的应用大大提高了产业发展的效率，为当地农业现代化迈出了坚实的一步。

夏管时节，做好田间管护确保秋季增产增收，就要打赢“稳粮增豆”攻坚战。“间作种植，玉米不减产，还多种了一季大豆，能增加不少收入。”河北省邯郸市种粮大户余明健站在玉米地里，仔细查看着油绿发亮的大豆苗和玉米苗。

推行玉米大豆带状复合种植，能实现“同一块地大豆、玉米共生，一季双收”。同时，充分发挥大豆固氮养地作用，改善土壤条件，达到节本增产、农户增收的多重效果。“大豆玉米复种新模式，一台免耕播种机，可一次性播种、精量施肥，一趟下来就完成了多个步骤，大大节省了时间和人力成本。”当地农技人员介绍。

据农业农村部农情调度显示，目前，东北、西北地区春玉米大部处于拔节至喇叭口期，中稻大部处于分蘖至拔节期，夏玉米、夏大豆等作物处于出苗生长期，秋粮作物长势总体正常。

“我国地域辽阔，农作物栽培和选种等技艺具有多样性，要通过加强农机农艺融合，加强集成配套的全程机械化技术体系研究。探索适合不同作物、不同区域、不同规模的全程机械化生产模式，推动建立健全区域化、标准化的高质量粮食机械化生产体系。”农业农村部农业机械化总站信息处副处长朱礼好说。

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