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《第一部〈中国共产党章程〉通过一百周年》纪念邮票7月23日发行

2022年07月04日14:24 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，经国家邮政局审定，《第一部<中国共产党章程>通过一百周年》纪念邮票计划发行数量、仿印审批目录情况如下：

据悉，中国共产党第二次全国代表大会于1922年7月16日至23日在上海召开。大会通过了党的第一部正式章程《中国共产党章程》，这标志着党的创建工作的最后完成。2022年是第一部《中国共产党章程》通过一百周年。邮票内容拟表现第一部“党章”、二大会址等相关元素，发行时间为2022年7月23日。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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