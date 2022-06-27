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三部门：到2025年农村人均健身场地面积接近全国平均水平

2022年06月27日14:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杨虞波罗）日前，农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局三部门发布《关于推进 “十四五”农民体育高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》指出，有条件的行政村和农村社区每年举办1次以上健身赛事活动，支持农民自发组织开展村歌、“村晚”、广场舞、趣味运动会等文化体育活动。

《指导意见》明确了发展目标，到2025年，农村青年普遍掌握1-2项运动技能；农村健身场地设施基本健全，人均场地面积接近全国平均水平；农民体育健身赛事模式不断创新，农耕农趣农味特色健身活动更加丰富；农民健身公共服务水平明显提升，乡村社会体育指导员培养培训力度持续加大；政府主导、部门协同、社会参与、群众支持的农民体育工作机制不断完善，农民体协等农民群众身边的体育社会组织不断健全；体育助力乡村产业发展更具活力，农体文体智体深度融合、多元融合格局基本形成。

同时，《指导意见》也提出了主要任务，要广泛开展农民体育健身赛事活动，经常性举办具有农耕农趣农味的体育赛事活动，支持农民自发组织开展村歌、“村晚”、广场舞、趣味运动会等文化体育活动；要加快补齐农村公共健身设施短板，提高场地设施利用率，注重向160个国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，加快补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材；要深入挖掘乡村体育文化内涵，重点挖掘整理列入乡村非物质文化遗产的传统体育项目，鼓励开发适合不同人群、不同地域特点的涉农特色运动项目，支持纳入各级综合性运动会比赛或展示。

 

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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