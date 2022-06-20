本报记者 李嘉宝

在山东省聊城市东昌府区闫寺街道周店村小麦良种繁育展示基地，负责技术的当地青年在对小麦品种进行直播推介。

张振祥摄（人民图片）

田野里架起直播间，土特产变身“网红尖货”；利用物联网系统，田间管理更“智慧”；通过数字化物流平台，解决农产品运输“堵点”“卡点”……数字乡村建设大力推进，一批批掌握数字技术、具有互联网思维的年轻人变身“新农人”，投身农业农村发展。手机成为“新农具”，直播带货成为“新农活”，是乡村振兴中的一道新风景。

田间地头开拓市场

“直播一晚，卖出了40万元的手工腐乳”——来自湖南省娄底市新化县的“90后”农村女孩曾庆欢，曾创造出这样的销售业绩。在短视频平台上，这位留齐刘海、梳麻花辫的“湘妹子”是拥有600万粉丝的短视频博主“湘妹心宝”。做农活、赶集市、卖特产……在曾庆欢的直播镜头下，家乡的农副产品获得了大批粉丝支持。

“湘妹心宝”电商示范基地坐落在一处低调的农舍里。在基地内部，素材拍摄场景、特色产业直播间，以及仓储、冷藏、物流打包车间和多功能培训室等一应俱全。现在，这里已经开启了“一村一品一主播”人才培育计划，通过为期1个月的免费培养，带领农户等走上“新农人”致富路。据悉，新化县目前建设了412个电商网店、2885个扶贫小店，“数商兴农”已成为新化县拉动经济增长的重要引擎、助力乡村振兴的重要抓手和推动产业发展的重要力量。

随着乡村振兴战略的实施、电商及数字农业的快速发展，田间地头活跃着一支“新农人”队伍。他们凭借敏锐的互联网思维和市场化眼光，探索农业新业态，为传统农业转型注入了新活力，成为引领农民、发展农村、托起农业的一支生力军。

扎根乡村带动发展

今天的中国乡村，广阔天地大有可为。乡村产业新业态新模式不断涌现，衍生出乡村新职业新面孔，大批“新农人”进一步增强了乡村发展动能。

在浙江省长兴县吕山乡湖羊智慧循环产业园，“95后”“数字羊倌”王晨晨使用遥感技术实时监控羊只的数量、饲料及羊舍内的湿度、温度等，实现“每个人轻松养羊3000只”。

在新疆维吾尔自治区尉犁县，“90后”湖南女生莫晓钰和团队工程师几番试验，将棉花试验田的近270个出水桩全部改造为智能化电动出水桩，并配备先进的全自动施肥灌溉机，实现了远程定时定点控制。

在全国种粮大县湖南省安仁县，今年春耕期间，当地开发了“农机一键达”手机小程序，将农机资源和农户需求信息整合共享，实现了线上就近下单接单。

大数据、5G、人工智能、物联网……数字技术成为“新农人”必不可少的“新农具”。这背后，是农村地区信息基础设施建设的飞速发展。中国互联网络信息中心统计数据显示，截至2021年底，中国现有行政村已实现“村村通宽带”，农村地区互联网普及率为57.6%，农村网民规模已达2.84亿。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇在接受本报记者采访时说，目前数字乡村创新创业氛围浓厚。“新农人”积极应用电商直播等模式，推动农产品上行，带动当地就业，打造农产品区域品牌，助力乡村振兴和共同富裕。

“‘新农人’扎根乡村，通过自身专业特长以及对‘三农’政策和发展趋势的把握，可以推动新型农业发展，促进农民就业，提高农民收入，还可以将新理念、新业态、新模式和新技术与农业农村发展相结合，在推动传统农村经济转型升级的同时，助力建设美丽宜居的新农村、提升乡村治理水平。”无锡数字经济研究院执行院长吴琦说。

为“新农人”解决实际困难

几年前，“80后”山东小伙武政从上海回到沂蒙革命老区，探索用电商的方式销售老区特产黄桃罐头。为了扶持武政成功创业，当地为他提供了8万元返乡创业资金，还让他免费参加了电商培训班，学习更多电商运营经验。去年，武政的公司网上销售额超过2000万元。截至目前，山东省市县三级普遍建立了好青年联盟，累计发放“乡村好青年贷”31.5亿元，带动一大批青年投身乡村振兴的大舞台。

乡村振兴，关键在人。2021年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，提出到2025年乡村人才振兴制度框架和政策体系基本形成，乡村振兴各领域人才规模不断壮大、素质稳步提升、结构持续优化，各类人才支持服务乡村格局基本形成，乡村人才初步满足实施乡村振兴战略基本需要。

今年2月，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出，大力推进数字乡村建设，要推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。

如何为乡村培养人才、留住人才？“从中央到地方，各级政府高度重视培养新型农村人才，已经出台不少利好政策。”洪勇说，下一步，为解决“新农人”扎根农村创业的实际困难，还应做好以下工作：继续大力推进乡村振兴战略，改善农村人居环境；制定针对性的鼓励创业政策，帮助农村电商解决“融资难”等切身问题；提供更多培训支持，通过专家下乡授课、直播授课等方式，让“新农人”能方便地获得互联网营销、农业种植技能等专业知识。

吴琦认为，留住“新农人”，就要为他们创造更好的营商环境，提供更大的发挥空间。比如加强顶层规划，从财税优惠、融资担保、用地住房、职称评定等方面，进一步加大对返乡创业人才和乡村产业振兴人才培育的政策支持力度；同时完善教育、医疗、养老等配套支持政策，为“新农人”解除后顾之忧。又如，发挥农村干部人才队伍的主导作用，通过各类学习平台、结对帮扶、定期培训、案例参观等形式，加强对“新农人”的职业教育和学历教育培训。另外，应进一步加强农村基础服务和基础设施建设，提升乡村治理现代化水平，推动农村公共服务能力建设和城乡公共服务均等化发展，打造更好的生态环境和人居环境。

(责编：胡永秋、白宇)