人民网北京6月27日电 （记者许维娜）日前，国家发展改革委组织召开金砖国家可持续发展高层论坛媒体吹风会。记者从会上了解到，作为金砖专业领域重要活动，金砖国家可持续发展高层论坛将于6月29日—30日在福州市以“线上+线下”相结合方式举行，旨在进一步凝聚金砖国家共识，汇聚合力，推动实现更加绿色、健康、安全、可持续的全球发展。

国家发展改革委国际合作司副司长高健表示，论坛旨在以实际行动践行金砖“中国年”“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”主题，致力于为稳步推进全球发展倡议落地落实，加快落实联合国2030年可持续发展议程，共同构建全球发展共同体作出重要贡献。

高健介绍，金砖国家可持续发展高层论坛将围绕“可持续发展”定位和“塑造金砖国家价值链未来”主题，论坛设置1场主论坛、4场平行分论坛和1场产业对接会。同时，论坛将发布《金砖国家产业合作福州倡议书》，鼓励金砖各方深化务实合作，拓展合作领域，加大合作深度，挖掘合作潜力。

国家发展改革委国际合作中心副主任刘建兴表示，论坛为各国政府及企业界的沟通合作打造重要平台，受到各方关注和积极响应。截至6月23日，共有来自金砖五国及国际组织的300余名嘉宾确认出席论坛，包括200余名企业代表。与会企业中，有近30余个世界五百强企业及行业领军企业。本次论坛将成立金砖国家产业合作联盟，依托其作为保持合作延续性的交流平台，加强产业合作，实现优势互补，拓展合作广度与深度，为金砖机制发展注入新的动力。

福州市副市长黄建雄表示，举办金砖国家可持续发展高层论坛是福州今年十分重要的一场多边国际性活动，也是福州市坚持传承弘扬“3820”战略工程思想精髓的务实举措。

黄建雄强调，福州市委、市政府十分重视这场会议，按照“办好一次会、搞活一座城”的总体要求，统筹疫情防控与经济社会发展工作，在上级有关部门的指导下，精心做好了会务准备、疫情防控、安全保障、嘉宾接待、产业对接等工作。

福建省发展改革委二级巡视员王冬生表示，福建是古代海上丝绸之路的重要起点和发祥地，是共建“一带一路”《愿景与行动》明确支持建设的21世纪海上丝绸之路核心区。在构建新发展格局、加快建设全国统一大市场中，将紧紧围绕福建省情特点，着力打造重要平台、构建重要通道、用好重要力量，利用金砖国家的产业发展机遇，聚合产业生态圈，推动产业转型升级，让更多优质资源在福建集聚。

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